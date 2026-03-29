US-Israel-Iran War: होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी शहर पर अमेरिका-इजरायल का हमला, 5 की मौत

Middle East conflict: मध्य-पूर्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ा संघर्ष अब विनाशकारी मोड़ पर पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। इसी कड़ी में, अमेरिका और इजरायल ने रविवार सुबह होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित एक ईरानी पोर्ट शहर पर हमला किया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त, तेहरान में ईरानी सैन्य ठिकानों को भी अमेरिका और इजरायल द्वारा निशाना बनाया गया।