ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान का बुरा हाल: केरोसीन बिक रहा 433 रुपए प्रति लीटर, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा Jet Fuel

Pakistan Fuel Crisis: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद विश्व के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते महंगाई बढ़ी है। इसी तरह की स्थिति का सामना पाकिस्तान भी कर रहा है। दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने मिट्टी के तेल (केरोसीन) की कीमत में 4.66 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद 28 मार्च से इसकी नई कीमत 433.40 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है।