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ईरान-अमेरिका में समझौता कराने निकले थे पाक विदेश मंत्री, फिसलकर गिरे तो अधिकारियों के सामने हो गई

Pakistan Foreign Minister Fall: अमेरिका-ईरान युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए…पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल हुए। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि…

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 29, 2026

pakistan

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार अचानक फिसलकर गिर पड़े (सोर्स: पत्रिका)

Pakistan Foreign Minister Latest Update: पाकिस्तान खुद को ईरान और अमेरिका के बीच शांति कराने वाले देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। इसी मकसद से इस्लामाबाद में एक बड़ी कूटनीतिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल हुए। माहौल गंभीर था और सबकी नजरें इस अहम बातचीत पर टिकी थीं।

लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी चर्चा का फोकस बदल दिया। बैठक से पहले मेहमानों का स्वागत करते समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार अचानक फिसलकर गिर पड़े। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

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Published on:

29 Mar 2026 05:37 pm

Hindi News / World / ईरान-अमेरिका में समझौता कराने निकले थे पाक विदेश मंत्री, फिसलकर गिरे तो अधिकारियों के सामने हो गई

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