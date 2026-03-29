‘धुरंधर’ फेम खौफ का दूसरा नाम SP चौधरी असलम की वो अनसुनी कहानी, जिसने हिला दिया था पूरा अंडरवर्ल्ड

15 जनवरी 2006: गिज़री में उनके काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें दो जांबाज पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई।

11 नवंबर 2010: सीआईडी (CID) केंद्र को बारूद से लदे ट्रक से निशाना बनाया गया। 15 लोगों की मौत हुई, और माना गया कि मुख्य निशाना असलम ही थे।

19 सितंबर 2011: उनके निजी आवास पर 300 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी टकराई गई। असलम बाल-बाल बचे, लेकिन एक मासूम छात्र और शिक्षक समेत 8 लोग मारे गए।

मई - जुलाई 2013: ल्यारी ऑपरेशन और ईसा नगरी में उन पर रॉकेट, ग्रेनेड और बमों से लगातार हमले हुए, लेकिन हर बार वे सुरक्षित निकल आए।

अदम्य साहस का परिचय: 2011 में अपने घर पर हुए हमले के बाद उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था— "मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इन आतंकियों के सामने नहीं झुकूंगा। अगर हिम्मत है, तो सोते हुए बच्चों को निशाना बनाने के बजाय सड़क पर मेरा सामना करें।"