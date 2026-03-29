क्यों इजराइल के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप? युद्ध के बीच ईरान ने खोल दिया बड़ा राज

ईरान ने ट्रंप द्वारा फारस की खाड़ी के द्वीपों पर कब्जे और जमीनी हमले की धमकियों को महज एक सपना बताया है। ईरानी प्रवक्ता ने बेहद तीखे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, ''इस्लाम के योद्धा लंबे समय से ऐसी किसी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। हम यह साबित कर देंगे कि आक्रमण और कब्जे का नतीजा केवल अपमानजनक कैद और तबाही होगा। अमेरिकी कमांडर और सैनिक फारस की खाड़ी की 'शार्कों' (Sharks) के लिए अच्छा भोजन बनेंगे।''