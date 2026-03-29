‘हमारे सैनिक पूरी तरह तैयार, आग लगा देंगे’, ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने संकट के समय में देशव्यापी अपील की है। ग़ालिबफ़ ने ईरान के लोगों से आपील करते हुए कहा कि हमारा देश एक बड़े वैश्विक युद्ध में फंसा हुआ है, जो अपने सबसे नाजुक दौर में है। ऐसी परिस्थिति में हमें एकजुट रहना है। ग़ालिबफ़ ने आगे कहा- हमें पूरा विश्वास है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका को दंडित कर सकते हैं। अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए पछतावा करा सकते हैं। हम अपने वैध अधिकारों को दृढ़ता से सुरक्षित कर सकते हैं। ग़ालिबफ़ ने भरोसा जताया कि उन्हें अपने देश के लोगों और सैन्य ताकत पर पूरा भरोसा है।