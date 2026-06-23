रूस में CJI सूर्यकांत का बयान, बोले- AI फैसला नहीं कर सकता, न्याय में जजों की भूमिका अहम

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर तकनीक अदालतों की क्षमता बढ़ाती है तो उसका सही इस्तेमाल करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय के साथ संस्थाएं बदल सकती हैं, नई तकनीक आ सकती है और नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अदालतों का मूल उद्देश्य न्याय देना और जनता का भरोसा बनाए रखना ही रहेगा। उन्होंने कहा कि संस्थाएं बदल सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती हैं, और नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अदालतों का मूल मकसद न्याय को इस तरह बनाए रखना है जिससे जनता का भरोसा बना रहे।