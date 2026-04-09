US News: रनवे से फिसलकर धधक उठा विमान, अमेरिका के एरिजोना हादसे में दो लोगों की मौत



शहर के प्रवक्ता विक हैथवे ने जानकारी दी कि विमान में कुल दो लोग सवार थे। दुर्भाग्य से दोनों ही इस हादसे में जान गंवा बैठे। फिलहाल उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी और को चोट नहीं आई और न ही कोई अन्य विमान इसमें शामिल था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आपातकालीन टीमों ने स्थिति को संभाला। पुलिस विभाग ने बताया कि हादसे की जांच अब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर विमान रनवे से क्यों फिसला और आग कैसे लगी।