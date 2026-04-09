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US News: रनवे से फिसलकर धधक उठा विमान, अमेरिका के एरिजोना हादसे में दो लोगों की मौत

Plane Crash In Arizona: एरिजोना के माराना एयरपोर्ट पर एक छोटा विमान रनवे से फिसलकर आग की चपेट में आ गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो चुकी है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति या विमान को नुकसान नहीं पहुंचा।

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भारत

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Anurag Animesh

Apr 09, 2026

Plane Crash In Arizona

Plane Crash In Arizona(AI Image-ChatGpt)

US News: अमेरिका के एरिजोना राज्य से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां के एक छोटे एयरपोर्ट पर बुधवार को एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि विमान रनवे से फिसलने के बाद आग के गोले में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, यह घटना एरिजोना के माराना (Marana) इलाके के एक छोटे हवाई अड्डे पर हुई। शहर के मेयर जॉन पोस्ट ने बताया कि विमान अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और रनवे से उतरते ही उसमें आग लग गई। देखते ही देखते पूरा विमान धू-धू कर जलने लगा।

जानें डिटेल्स


शहर के प्रवक्ता विक हैथवे ने जानकारी दी कि विमान में कुल दो लोग सवार थे। दुर्भाग्य से दोनों ही इस हादसे में जान गंवा बैठे। फिलहाल उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी और को चोट नहीं आई और न ही कोई अन्य विमान इसमें शामिल था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आपातकालीन टीमों ने स्थिति को संभाला। पुलिस विभाग ने बताया कि हादसे की जांच अब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर विमान रनवे से क्यों फिसला और आग कैसे लगी।

कहां है शहर?


माराना शहर, टक्सन (Tucson) से करीब 32 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। आमतौर पर यह इलाका शांत माना जाता है, लेकिन इस हादसे ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल हर किसी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस हादसे की असली वजह सामने लाएगी।

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Updated on:

09 Apr 2026 10:10 am

Published on:

09 Apr 2026 10:07 am

Hindi News / World / US News: रनवे से फिसलकर धधक उठा विमान, अमेरिका के एरिजोना हादसे में दो लोगों की मौत

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