सावधान भारतीय छात्र! अमेरिका ने जारी की सख्त चेतावनी, एक गलती और रद्द हो जाएगा आपका वीजा

वीजा नियमों में सख्ती के बीच पिछले साल अमेरिका में छात्र वीजा के लिए आने वाले नए अंतरराष्ट्रीय आवेदकों की संख्या में 17% की गिरावट आई है। वहीं, एच-1बी वीजा के आवेदकों को, जो कुशल अंतरराष्ट्रीय कामगारों को अमेरिका में रोजगार पाने की अनुमति देता है, अभूतपूर्व प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार द्वारा नीतिगत बदलावों को लागू करने के बाद अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में भारत से वीजा के लिए कई नियुक्तियां रद्द कर दी गईं या महीनों के लिए स्थगित कर दी गईं।