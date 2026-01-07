सावधान भारतीय छात्र! अमेरिका ने जारी की सख्त चेतावनी, एक गलती और रद्द हो जाएगा आपका वीजा

स्टूडेंट वीज़ा
भारत में अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने वालों को निर्वासित किया जा सकता है और उनका वीजा रद्द किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने या गिरफ्तार होने पर छात्र वीजा रद्द किया जा सकता है, देश से निकाला जा सकता है या भविष्य में किसी अंतरराष्ट्रीय छात्र को अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य भी करार दिया जा सकता है।
अमेरिकी दूतावास ने X पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर आपके छात्र वीजा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है या आप किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपका वीाज रद्द किया जा सकता है, आपको देश से निकाला जा सकता है और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं।
पिछले हफ्ते दूतावास ने एच-1बी और एच-4 वर्क वीजा चाहने वालों के लिए एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी आव्रजन कानूनों के उल्लंघन से महत्वपूर्ण आपराधिक दंड हो सकते हैं। यह ताजा चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार द्वारा अवैध आप्रवासन पर चल रही कार्रवाई और एच-1बी और छात्र वीजा प्रक्रिया को सख्त बनाने के बीच आई है।
वीजा नियमों में सख्ती के बीच पिछले साल अमेरिका में छात्र वीजा के लिए आने वाले नए अंतरराष्ट्रीय आवेदकों की संख्या में 17% की गिरावट आई है। वहीं, एच-1बी वीजा के आवेदकों को, जो कुशल अंतरराष्ट्रीय कामगारों को अमेरिका में रोजगार पाने की अनुमति देता है, अभूतपूर्व प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार द्वारा नीतिगत बदलावों को लागू करने के बाद अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में भारत से वीजा के लिए कई नियुक्तियां रद्द कर दी गईं या महीनों के लिए स्थगित कर दी गईं।
