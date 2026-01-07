7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सावधान भारतीय छात्र! अमेरिका ने जारी की सख्त चेतावनी, एक गलती और रद्द हो जाएगा आपका वीजा

अमेरिकी दूतावास ने X पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर आपके छात्र वीजा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 07, 2026

student-visa

स्टूडेंट वीज़ा

भारत में अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने वालों को निर्वासित किया जा सकता है और उनका वीजा रद्द किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने या गिरफ्तार होने पर छात्र वीजा रद्द किया जा सकता है, देश से निकाला जा सकता है या भविष्य में किसी अंतरराष्ट्रीय छात्र को अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य भी करार दिया जा सकता है।

भारतीय छात्रों के चेतावनी

अमेरिकी दूतावास ने X पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर आपके छात्र वीजा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है या आप किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपका वीाज रद्द किया जा सकता है, आपको देश से निकाला जा सकता है और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं।

एच-1बी और एच-4 वर्क वीजा के लिए भी सख्ती

पिछले हफ्ते दूतावास ने एच-1बी और एच-4 वर्क वीजा चाहने वालों के लिए एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी आव्रजन कानूनों के उल्लंघन से महत्वपूर्ण आपराधिक दंड हो सकते हैं। यह ताजा चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार द्वारा अवैध आप्रवासन पर चल रही कार्रवाई और एच-1बी और छात्र वीजा प्रक्रिया को सख्त बनाने के बीच आई है।

नए वीजा आवेदकों में 17% की गिरावट

वीजा नियमों में सख्ती के बीच पिछले साल अमेरिका में छात्र वीजा के लिए आने वाले नए अंतरराष्ट्रीय आवेदकों की संख्या में 17% की गिरावट आई है। वहीं, एच-1बी वीजा के आवेदकों को, जो कुशल अंतरराष्ट्रीय कामगारों को अमेरिका में रोजगार पाने की अनुमति देता है, अभूतपूर्व प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार द्वारा नीतिगत बदलावों को लागू करने के बाद अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में भारत से वीजा के लिए कई नियुक्तियां रद्द कर दी गईं या महीनों के लिए स्थगित कर दी गईं।

ये भी पढ़ें

कुरान का हवाला देकर केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा भरण-पोषण
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 05:38 pm

Hindi News / World / सावधान भारतीय छात्र! अमेरिका ने जारी की सख्त चेतावनी, एक गलती और रद्द हो जाएगा आपका वीजा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Viral Video Mystery: कौन है उमैर? पायल गेमिंग के बाद सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा है यह वीडियो

Umair Viral Video Clip
विदेश

जेफरी सैक्स ने जताई आशंका, ट्रंप की अगली योजना हो सकती है ईरान पर हमला

jeffrey d sachs
विदेश

पीएम मोदी ने की नेतन्याहू से फोन पर बात, आतंकवाद के खिलाफ भारत-इज़रायल साथ

Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu
विदेश

वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनना चाहती हैं मारिया मचाडो, ट्रंप के “इज्जत नहीं है” बयान पर दिया जवाब

Maria Corina Machado
विदेश

कैमरून में सेना का बड़ा एक्शन, 11 अलगाववादियों का किया एनकाउंटर

Cameroon army
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.