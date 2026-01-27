अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान: 25 मौतें, 7 लाख घरों की बिजली गुल, हजारों उड़ानें रद्द

अमेरिका के एक बड़े हिस्से में शीतकालीन तूफान ने भारी तबाही मचाई है। (Photo - @USNationalGuard@X)
अमेरिका के कई हिस्सों में आए भीषण सर्दी के तूफान से अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान के कारण उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि दक्षिणी इलाकों में जमा देने वाली बारिश से लाखों लोग बिना बिजली के रह गए।
रिपोर्ट के मुताबिक, आर्कन्सा से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 1,300 मील के इलाके में एक फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि पिट्सबर्ग के आसपास 20 इंच तक बर्फ जमी, जबकि कड़ाके की ठंड के कारण तापमान महसूस होने में माइनस 25 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी 11 इंच बर्फबारी दर्ज की गई।
इस तूफान से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में लोगों की जान गई है। न्यूयॉर्क शहर में आठ लोगों की मौत ठंड लगने से हुई। मैसाचुसेट्स और ओहायो में बर्फ हटाने के दौरान हुए हादसों में, जबकि आर्कन्सा और टेक्सास में स्लेजिंग के दौरान भी मौतें दर्ज की गईं।
दक्षिणी राज्यों में हालात और गंभीर हैं। टेनेसी, मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास में सात लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। नैशविले इलेक्ट्रिक सर्विस ने मरम्मत के काम के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। मिसिसिपी में इसे 1994 के बाद का सबसे खराब बर्फीला तूफान बताया जा रहा है।
ऑक्सफोर्ड शहर की मेयर रॉबिन टैनेहिल ने कहा कि तबाही इतनी ज्यादा है कि हर सड़क पर ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। बिजली न होने की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में पूरे हफ्ते की कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं।
हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फ्लाइटअवेयर के अनुसार सोमवार को 8,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द या देरी से चलीं। रविवार को तो हालात और खराब थे, जब अमेरिका की 45 प्रतिशत उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
