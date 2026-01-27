अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान: 25 मौतें, 7 लाख घरों की बिजली गुल, हजारों उड़ानें रद्द

रिपोर्ट के मुताबिक, आर्कन्सा से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 1,300 मील के इलाके में एक फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि पिट्सबर्ग के आसपास 20 इंच तक बर्फ जमी, जबकि कड़ाके की ठंड के कारण तापमान महसूस होने में माइनस 25 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी 11 इंच बर्फबारी दर्ज की गई।