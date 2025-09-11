अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी, तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल

एवरग्रीन हाई स्कूल, जहां 900 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, एवरग्रीन शहर के केंद्र से लगभग एक मील दूर है। यह शहर, जो करीब 9,300 लोगों की आबादी वाला है, जंगली क्षेत्रों से घिरा हुआ है। घटना के बाद स्कूल में मौजूद छात्रों को पास के बर्गन मीडो एलिमेंट्री स्कूल में अभिभावकों से मिलने के लिए भेजा गया। शेरिफ प्रवक्ता जैकी केली ने कहा, "यह एक ऐसी डरावनी स्थिति है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। माता-पिता और बच्चे बहुत डरे हुए थे।"