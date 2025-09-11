अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी, तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल

अमेरिका के डेनवर उपनगरीय क्षेत्र में स्थित एवरग्रीन हाई स्कूल में बुधवार दोपहर गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस घटना में तीन किशोर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें संदिग्ध हमलावर भी शामिल है, जो स्कूल का ही एक छात्र बताया जा रहा है। जेफरसन काउंटी शेरिफ कार्यालय की प्रवक्ता जैकी केली ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जिसके बाद स्कूल को लॉक कर दिया गया।
स्थानीय मीडिया और शेरिफ कार्यालय के अनुसार, गोलीबारी में दो छात्रों को गोली लगी, जबकि तीसरा घायल संदिग्ध हमलावर है, जिसने बाद में खुद को गोली मार ली। सभी घायलों को कोलोराडो के लेकवुड स्थित सेंट एंथनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल के सीईओ केविन कुलिनन ने पुष्टि की कि तीनों किशोरों को गोली लगी थी।
जेफरसन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में किसी भी पुलिस अधिकारी ने गोली नहीं चलाई। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी स्कूल के अंदर हुई या बाहर। जांचकर्ताओं का मानना है कि अब कोई खतरा नहीं है, और स्कूल को पूरी तरह खाली कर लिया गया है।
संदिग्ध हमलावर स्कूल का ही एक छात्र था, जिसने दो अन्य छात्रों पर गोली चलाई और फिर खुद को गोली मार ली। हमलावर की पहचान और गोलीबारी के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं।
एवरग्रीन हाई स्कूल, जहां 900 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, एवरग्रीन शहर के केंद्र से लगभग एक मील दूर है। यह शहर, जो करीब 9,300 लोगों की आबादी वाला है, जंगली क्षेत्रों से घिरा हुआ है। घटना के बाद स्कूल में मौजूद छात्रों को पास के बर्गन मीडो एलिमेंट्री स्कूल में अभिभावकों से मिलने के लिए भेजा गया। शेरिफ प्रवक्ता जैकी केली ने कहा, "यह एक ऐसी डरावनी स्थिति है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। माता-पिता और बच्चे बहुत डरे हुए थे।"