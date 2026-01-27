Naval Power: खाड़ी में उतरा अमेरिकी काल, ईरान की सीमा पर मंडरा रहे परमाणु युद्धपोत

Combat-Power: मिडल ईस्ट में जारी भारी तनाव और ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन (CVN-72) अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ मध्य पूर्व क्षेत्र में पहुंच चुका है। इस कदम को ईरान और उसके समर्थित समूहों की ओर से मिलने वाली संभावित धमकियों के खिलाफ एक मजबूत जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने इस तैनाती की पुष्टि करते हुए संकेत दिया है कि क्षेत्र में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। USS अब्राहम लिंकन अकेला नहीं है; इसके साथ विध्वंसक युद्धपोत और उन्नत लड़ाकू विमानों का एक पूरा बेड़ा तैनात है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम है।