सड़क से पलटकर नदी में गिरी तेज़ रफ्तार गाड़ी, अफगानिस्तान में 6 लोगों की मौत

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के हर साल इसके कई मामले सामने आते हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में यातायात की स्थिति काफी खराब है। देश में खराब सड़कें, लापरवाही से वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से वाहन चलाना, ओवरलोडिंग की वजह से हर साल कई रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। हर साल अफगानिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देश में रोड सेफ्टी को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया जाता है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है।