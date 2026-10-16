होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था तेल का जहाज, प्रतिबंधित इलाके से गुज़रते हुए लगी आग

ईरान (Iran) की नेवी का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में एक प्रतिबंधित इलाके से गुज़रने की कोशिश कर रहा एक और तेल का जहाज आग की चपेट में आ गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरानी नेवी की निगरानी टीमों ने नियम तोड़ने वाले एक तेल के जहाज का पता लगाया और उसकी पहचान की, जो प्रतिबंधित इलाके में आग की चपेट में आ गया। यह भी जानकारी दी गई कि तेल के जहाज ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए थे और ओमान सागर में प्रतिबंधित इलाके से गुज़रने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसमें आग लग गई।