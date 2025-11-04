Viral Video: ‘भारतीय मेहमान-नवाजी बेजोड़ है’, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक ने बताया, पंजाब से जयपुर तक का ऐसा अनुभव

ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक ने भारत और भारतीयों की तारीफ की। स्क्रीन शॉट: ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक ने भारत और भारतीयों की तारीफ की। स्क्रीन शॉट: instagram duncan. mcnaught
Indian Hospitality : एक ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक ने भारत (Australian Tourist India) की अनूठी मेहमान-नवाजी की तारीफ करते हुए दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल वायरल हो रहा है। दरअसल इन दिनों भारत की यात्रा कर रहे डंकन मैकनॉट ने अपने वीडियो में भारतीय आतिथ्य ( Indian Hospitality) को दुनिया में बेमिसाल बताया है। उन्होंने कहा,'भारत इसके लिए विश्व रिकॉर्ड का हकदार है।' वीडियो (Viral Video India) में उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।
मैकनॉट ने बताया कि उनकी मुलाकात गौरव नाम के एक भारतीय व्यक्ति से हुई, जिसने उनकी यात्रा को यादगार बना दिया। गौरव ने उनके भोजन, मनोरंजन और यात्रा की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा। मैकनॉट ने वीडियो में अपनी यात्रा की झलक दिखाते हुए कहा, "भारतीयों की मेहमान-नवाजी दुनिया में सबसे अलग है। मैं तीन दिन पहले गौरव से मिला था। उन्होंने मुझे अपने घर में ठहराया और स्वादिष्ट खाना खिलाया।" उन्होंने बताया, "मैं उनके परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल हुआ। वे मुझे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर ले गए और अब उन्होंने मेरे लिए जयपुर जाने वाली बस का इंतजाम भी किया। भारतीय आतिथ्य वाकई बेमिसाल है। कमाल है, धन्यवाद भारत!"
यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। ज्यादातर यूजर्स मैकनॉट की बातों से सहमत दिखे और भारत की सकारात्मक छवि दिखाने के लिए उनकी तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं हाल ही में भारत गया था और वहां के लोग बहुत शानदार हैं।" दूसरे ने कहा, "हर चीज का अच्छा और बुरा पहलू होता है। खुशी है कि आपको हमारे देश का अच्छा पक्ष दिखा।"
तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, "यह बिल्कुल सच है! भारतीयों में कई ऐसे गुण हैं जो दूसरों में कम दिखते हैं। बस कुछ लोगों को अपनी नागरिक जिम्मेदारी में सुधार करने की जरूरत है।" चौथे यूजर ने लिखा, "भारत की तारीफ के लिए धन्यवाद। पश्चिमी देश अक्सर भारत को गलत समझते हैं। उम्मीद है, यह वीडियो उनकी सोच बदलेगा।" मैकनॉट ने एक अन्य वीडियो में कहा कि सोशल मीडिया भारत की गलत छवि पेश करता है। उन्होंने कहा, "भारत एक खूबसूरत देश है। इसकी संस्कृति समृद्ध है, परिदृश्य विविध हैं और लोग बहुत प्यारे हैं। मैं मानता हूं कि यहां कई समस्याएं हैं। अगर देखें तो 1.5 अरब की आबादी वाले किसी भी देश में समस्याएं होंगी, लेकिन मेरे भारतीय दोस्तों के साथ समय बिताने के बाद, यह देख कर दुख होता है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है। मैं अगले तीन महीनों में भारत की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाऊंगा।"
बहरहाल, यह वीडियो भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है। यह न केवल भारत की सांस्कृतिक समृद्धि उजागर करता है, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भारत की सैर करने के लिए प्रेरित भी करता है। मैकनॉट का अनुभव 'अतिथि देवो भवः' की भावना को मजबूत करता है और भारत की वैश्विक छवि निखारता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग