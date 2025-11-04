Viral Video: ‘भारतीय मेहमान-नवाजी बेजोड़ है’, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक ने बताया, पंजाब से जयपुर तक का ऐसा अनुभव

तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, "यह बिल्कुल सच है! भारतीयों में कई ऐसे गुण हैं जो दूसरों में कम दिखते हैं। बस कुछ लोगों को अपनी नागरिक जिम्मेदारी में सुधार करने की जरूरत है।" चौथे यूजर ने लिखा, "भारत की तारीफ के लिए धन्यवाद। पश्चिमी देश अक्सर भारत को गलत समझते हैं। उम्मीद है, यह वीडियो उनकी सोच बदलेगा।" मैकनॉट ने एक अन्य वीडियो में कहा कि सोशल मीडिया भारत की गलत छवि पेश करता है। उन्होंने कहा, "भारत एक खूबसूरत देश है। इसकी संस्कृति समृद्ध है, परिदृश्य विविध हैं और लोग बहुत प्यारे हैं। मैं मानता हूं कि यहां कई समस्याएं हैं। अगर देखें तो 1.5 अरब की आबादी वाले किसी भी देश में समस्याएं होंगी, लेकिन मेरे भारतीय दोस्तों के साथ समय बिताने के बाद, यह देख कर दुख होता है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है। मैं अगले तीन महीनों में भारत की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाऊंगा।"