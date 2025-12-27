नमाज अदा कर रहे फिलिस्तीनी व्यक्ति पर इजरायली सैनिक ने चढ़ाई गाड़ी, कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना

नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनी पर इजरायली सैनिक ने चढ़ाई गाड़ी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
एक इजरायली सैनिक के सड़क पर नमाज अदा कर रहे एक फिलिस्तीनी व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह घटना गुरुवार को वेस्ट बैंक इलाके में हुई है। नमाज अदा कर रहे फिलिस्तीनी शख्स पर गाड़ी चढ़ाने वाला यह व्यक्ति एक रिजर्विस्ट सैनिक (वह सैनिक जो जरूरत पड़ने पर ड्यूटी पर बुलाया जाता है) है।
वीडियो में यह सैनिक अपनी पीठ पर राइफल टांगे एक ATV (एक तरह की खुली, चार पहियों वाली गाड़ी) चलाते हुए फिलिस्तीनी व्यक्ति की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इजरायली सेना ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें एक वीडियो मिला है, जिसमें एक हथियारबंद व्यक्ति एक फिलिस्तीनी नागरिक पर गाड़ी चढ़ाते हुए दिख रहा है। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि वह व्यक्ति एक रिजर्विस्ट सैनिक था और अब घटना सामने आने पर उसकी सैन्य सेवा को तुरंत खत्म कर दिया गया है।
इजरायली सेना ने अपने बयान में यह भी बताया है कि अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने और नियमों का उल्लंघन करने के चलते आरोपी सैनिक के हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। वीडियो में आरोपी सैनिक नमाज पढ़ रहे शख्स को अपनी गाड़ी से टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान सैनिक ने वर्दी नहीं पहनी थी। टक्कर लगने के बाद फिलिस्तीनी व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है, जिसके बाद इजरायली सैनिक उस घायल व्यक्ति पर चिल्लाने लगता है और इशारों में उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है।
जानकारी के अनुसार हमले के बाद फिलिस्तीनी व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि उसे कोई गंभीर चोटें नहीं आई थी इसलिए उसे बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़ित के पिता मज्दी अबू मोखो ने कहा कि हमले के बाद से उनके बेटे के दोनों पैरों में दर्द है। मोखो ने यह दावा भी किया है कि इजरायली सैनिक ने उनके बेटे पर पेपर स्प्रे भी छिड़का था। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक, आरोपी सैनिक को गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे 5 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट पर रखा गया है।
