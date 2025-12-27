नमाज अदा कर रहे फिलिस्तीनी व्यक्ति पर इजरायली सैनिक ने चढ़ाई गाड़ी, कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना

जानकारी के अनुसार हमले के बाद फिलिस्तीनी व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि उसे कोई गंभीर चोटें नहीं आई थी इसलिए उसे बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़ित के पिता मज्दी अबू मोखो ने कहा कि हमले के बाद से उनके बेटे के दोनों पैरों में दर्द है। मोखो ने यह दावा भी किया है कि इजरायली सैनिक ने उनके बेटे पर पेपर स्प्रे भी छिड़का था। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक, आरोपी सैनिक को गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे 5 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट पर रखा गया है।