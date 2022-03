यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुतिन से अपील, आपका पड़ोसी हूं, काटता नहीं हूं, साथ बैठो और बात करो

रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर अपने हमले बढ़ा रही है। न्यूक्लिअर प्लांट पर कब्जे की खबरों के बीच अब एक और खबर सामने आई है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलिडिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खास अपील की है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नौवें दिन भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले बढ़ा रही है। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में अब इमारतें खंडहर बनती देखी जा सकती हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। रूसी जहाजों ने यूक्रेन की समुद्री सेना को भी घेर रखा है और क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जंग के इन हालातों के बीच भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना हौसला नहीं खोया और रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने मजाकिया अंदाज में रूसी राष्ट्रपति से एक खास अपील की है।

Volodymyr Zelenskyy Appeal to Putin i am a Neighbor I do not Bite Sit and Talk