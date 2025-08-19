“रूस ने यूक्रेन से 20 हज़ार बच्चों को किया गायब”, ट्रंप से मीटिंग में ज़ेलेन्स्की का बड़ा दावा

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही ट्रंप ने कई यूरोपीय लीडर्स के साथ भी मीटिंग की। ज़ेलेन्स्की के साथ हुई मीटिंग में रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) ही मुद्दा रहा। ट्रंप ने इस दौरान ज़ेलेन्स्की को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भी दी। साथ ही सीज़फायर, क्षेत्रीय मुद्दे जैसे क्रीमिया और अन्य यूक्रेनी हिस्सों पर रूस का कब्ज़ा, युद्ध में शांति वार्ता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच यूक्रेन में चुनाव कराने के विषय पर भी बातचीत हुई। ट्रंप से मीटिंग के दौरान ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेनी बच्चों के बारे में एक बड़ा दावा भी किया।
ट्रंप से मीटिंग के दौरान ज़ेलेन्स्की ने दावा किया कि युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन से 20 हज़ार बच्चों को गायब किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन से इन बच्चों का अपहरण किया, जो मानवता के पूरी तरह से खिलाफ है।
रूस के यूक्रेन से 20 हज़ार बच्चों को गायब करने का दावा कितना सच है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। युद्ध की शुरुआत से ही इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेन से कई बच्चों का अपहरण किया है। हालांकि इसका सही आंकड़ा कितना है, इस बारे में कहा नहीं जा सकता।
जानकारी के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेन्स्की और यूरोपीय लीडर्स से मीटिंग को बीच में रोककर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को फोन लगा दिया। इस कॉल के दौरान ट्रंप ने पुतिन को मीटिंग के बारे में बताया। पुतिन ने भी ट्रंप को बताया कि वह ज़ेलेन्स्की से मिलने के लिए तैयार हैं।
व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के लिए ज़ेलेन्स्की के साथ कुछ यूरोपीय लीडर्स भी गए, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और पुतिन पर दबाव बनाने के लिए अगर ज़रूरी पड़े, तो और प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ज़ेलेन्स्की के साथ फ़्रांस (France) के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron), इटली (Italy) की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni), यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen), यूके (UK) के पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer), जर्मनी (Germany) के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz), फिनलैंड (Finland) के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेन्डर स्टब (Alexander Stubb) और नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रुट्टे (Mark Rutte) ट्रंप से मिलने पहुंचे।