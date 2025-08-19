“रूस ने यूक्रेन से 20 हज़ार बच्चों को किया गायब”, ट्रंप से मीटिंग में ज़ेलेन्स्की का बड़ा दावा

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही ट्रंप ने कई यूरोपीय लीडर्स के साथ भी मीटिंग की। ज़ेलेन्स्की के साथ हुई मीटिंग में रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) ही मुद्दा रहा। ट्रंप ने इस दौरान ज़ेलेन्स्की को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भी दी। साथ ही सीज़फायर, क्षेत्रीय मुद्दे जैसे क्रीमिया और अन्य यूक्रेनी हिस्सों पर रूस का कब्ज़ा, युद्ध में शांति वार्ता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच यूक्रेन में चुनाव कराने के विषय पर भी बातचीत हुई। ट्रंप से मीटिंग के दौरान ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेनी बच्चों के बारे में एक बड़ा दावा भी किया।