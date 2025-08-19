ज़ेलेन्स्की और यूरोपीय लीडर्स से मीटिंग के बीच में ही ट्रंप ने लगाया पुतिन को फोन

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को व्हाइट हाउस में न सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से, बल्कि कई यूरोपीय लीडर्स से भी मुलाकात की। ट्रंप ने ज़ेलेन्स्की और इन यूरोपीय लीडर्स से रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के विषय पर अहम चर्चा भी की। ट्रंप ने इस दौरान ज़ेलेन्स्की को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भी दी। साथ ही सीज़फायर, क्षेत्रीय मुद्दे जैसे क्रीमिया और अन्य यूक्रेनी हिस्सों पर रूस का कब्ज़ा, युद्ध में शांति वार्ता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने शायद ही सोचा होगा।
जानकारी के अनुसार पुतिन ने मीटिंग को बीच में रोककर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को फोन लगा दिया। इस कॉल के दौरान ट्रंप ने पुतिन को मीटिंग के बारे में बताया। पुतिन ने भी ट्रंप को बताया कि वह ज़ेलेन्स्की से मिलने के लिए तैयार हैं।
पुतिन और ज़ेलेन्स्की की मुलाकात कब होगी, फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इस बात की संभावना है कि दोनों के बीच अगस्त के अंत तक या सितंबर में मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात में ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं।
व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के लिए ज़ेलेन्स्की के साथ कुछ यूरोपीय लीडर्स भी गए, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और पुतिन पर दबाव बनाने के लिए अगर ज़रूरी पड़े, तो और प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ज़ेलेन्स्की के साथ फ़्रांस (France) के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron), इटली (Italy) की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni), यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen), यूके (UK) के पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer), जर्मनी (Germany) के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz), फिनलैंड (Finland) के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेन्डर स्टब (Alexander Stubb) और नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रुट्टे (Mark Rutte) ट्रंप से मिलने पहुंचे।