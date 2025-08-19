ज़ेलेन्स्की और यूरोपीय लीडर्स से मीटिंग के बीच में ही ट्रंप ने लगाया पुतिन को फोन

व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के लिए ज़ेलेन्स्की के साथ कुछ यूरोपीय लीडर्स भी गए, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और पुतिन पर दबाव बनाने के लिए अगर ज़रूरी पड़े, तो और प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ज़ेलेन्स्की के साथ फ़्रांस (France) के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron), इटली (Italy) की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni), यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen), यूके (UK) के पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer), जर्मनी (Germany) के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz), फिनलैंड (Finland) के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेन्डर स्टब (Alexander Stubb) और नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रुट्टे (Mark Rutte) ट्रंप से मिलने पहुंचे।