अमेरिकी अखबार ने Trump को दिखाया आईना, लिखा- बारिश के अनुमान की ख़बर देख टीवी तोड़ेंगे या छाता निकालेंगे?

अखबार ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि जब मौसम का पूर्वानुमान बारिश की भविष्यवाणी करता है तो आप छाता लेने का फैसला कर सकते हैं। इस भविष्यवाणी के लिए आप अपना टीवी नहीं तोड़ेंगे या फिर सिर्फ इसलिए मौसम वैज्ञानिको को नौकरी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको बारिश पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा ही किया है। ट्रंप प्रशासन ने श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की आयुक्त को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि आयुक्त एरिका मैकएंटार्फर ने राष्ट्रपति के मन मुताबिक रिपोर्ट जारी नहीं की।