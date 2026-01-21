21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत में 5 लाख के वॉन्टेड आतंकी को बाइडन प्रशासन ने छोड़ा था, ट्रंप प्रशासन ने दी जानकारी

भारत के वॉन्टेड आतंकी के बारे में ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ी जानकारी दी है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 21, 2026

Harpreet Singh arrested

Harpreet Singh (Photo - DHS on social media)

अमेरिका (United States Of America) में पिछले साल अवैध रूप से रह रहे खालिस्तानी आतंकी हरप्रीत सिंह (Harpreet Singh) उर्फ ​​हैप्पी पासिया को गिरफ्तार किया गया था। एफबीआई चीफ काश पटेल (FBI Chief Kash Patel) ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि एफबीआई की सैक्रामेंटो यूनिट ने स्थानीय आईसीई यूनिट और भारत (India) में अपने भागीदारों के साथ समन्वय करके हरप्रीत को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई है।

बाइडन प्रशासन ने किया था हरप्रीत को रिहा

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि जिस हरप्रीत को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, उसे बाइडन प्रशासन ने रिहा किया था। डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "हरप्रीत सिंह एक अवैध अप्रवासी है, जिसकी अपने मूल देश भारत में आतंकी गतिविधियों से संबंध होने के कारण तलाश थी। इन गतिविधियों में पुलिस अधिकारियों पर एक दर्जन से ज़्यादा ग्रेनेड हमलों की योजना बनाना शामिल था और वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) नाम के एक विदेशी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत 27 जनवरी, 2022 को एरिज़ोना में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए देश में घुसा था। इसके बाद उस बाइडन प्रशासन ने देश में छोड़ दिया था। अप्रैल 2025 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।"

5 लाख का इनामी आतंकी है हरप्रीत

हरप्रीत, खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है। वह भारत और अमेरिका में कई पुलिस स्टेशनों पर हमलों में शामिल था। पंजाब में करीब 6 महीने में 14 आतंकी हमलों में हरप्रीत की अहम भूमिका थी। हरप्रीत पर चंडीगढ़ में एक सेवानिवृत्त पंजाब पुलिस अधिकारी के घर पर ग्रेनेड हमले की योजना बनाने का भी आरोप है। इन्हीं हमलों की वजह से भारतीय खुफिया एजेंसी एनआईए (NIA) ने हरप्रीत पर 5 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

21 Jan 2026 09:42 am

Published on:

21 Jan 2026 09:41 am

Hindi News / World / भारत में 5 लाख के वॉन्टेड आतंकी को बाइडन प्रशासन ने छोड़ा था, ट्रंप प्रशासन ने दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“अगर मुझे मारने की कोशिश की तो…”, ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी

Donald Trump
विदेश

बांग्लादेश और भारत में बढ़ा तनाव, डिप्लोमैट्स के परिवारों को बुलाया गया वापस

PM Modi and Muhammad Yunus
विदेश

पाकिस्तान में लश्कर के नए अड्डे का निर्माण कार्य हुआ शुरू, नींव खोदने के दौरान दुआ मांगता नजर आया हाफिज सईद

Hafiz Saeed
विदेश

अब फ्रांस के राष्ट्रपति पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, कहा- ज्यादा समय तक पद पर नहीं रहने वाले

विदेश

लंदन में धार्मिक भेदभाव, तिलक लगाने की वजह से स्कूल छोड़ने को मजबूर हुआ 8 वर्षीय हिंदू छात्र

London School Tilak Row
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.