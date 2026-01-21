भारत में 5 लाख के वॉन्टेड आतंकी को बाइडन प्रशासन ने छोड़ा था, ट्रंप प्रशासन ने दी जानकारी

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि जिस हरप्रीत को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, उसे बाइडन प्रशासन ने रिहा किया था। डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "हरप्रीत सिंह एक अवैध अप्रवासी है, जिसकी अपने मूल देश भारत में आतंकी गतिविधियों से संबंध होने के कारण तलाश थी। इन गतिविधियों में पुलिस अधिकारियों पर एक दर्जन से ज़्यादा ग्रेनेड हमलों की योजना बनाना शामिल था और वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) नाम के एक विदेशी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत 27 जनवरी, 2022 को एरिज़ोना में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए देश में घुसा था। इसके बाद उस बाइडन प्रशासन ने देश में छोड़ दिया था। अप्रैल 2025 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।"