चीन, पाकिस्तान, मालदीव पर कहर बनकर टूटेगा भारत का ये खतरनाक 'समंदर का गिद्ध', अपनी पैनी नज़र से ही दुश्मन का निकाल देगा खून

भारत ने पाकिस्तान, चीन और मालदीव पर कड़ी नज़र रखने के लिए और उनकी चाल का करारा जवाब देने के लिए एक ऐसे समंदर के गिद्ध को रखा है जो पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया है।

INS-Jatayu: भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश (Most Powerful country in the World) है। इस बात से ही उसके दुश्मन देशों के सीने पर सांप लोटने लग जाते हैं। अपने दुश्मनों की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत जल, थल, नभ तीनों में अपनी सुरक्षा और चौकसी बढ़ाता जा रहा है हाल के दिनों में सबसे ज्यादा उसकी जल सुरक्षा की हो रही है क्योंकि यहां पर भारत की सुरक्षा के लिए एक ऐसे ज़ांबाज़ को तैयार कर रखा गया है जो पाकिस्तान, चीन और मालदीव (Maldives) जैसे देशों की हर भारत विरोधी गतिविधि पर अपनी पैनी नज़र रखेगा और उनके नापाक मंसूबों को नाकामयाब रखेगा। हम बात कर रहे हैं भारत के तेज़तर्रार 'समंदर के गिद्ध' की। ये समंदर का गिद्ध है भारत का INS-जटायु (INS-Jatayu).