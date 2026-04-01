कहाँ हैं मोजतबा खामेनेई? रूसी राजदूत ने खोला राज़

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) की शुरुआत में ही ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से ही मोजतबा अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं आए हैं। इस वजह से उनको लेकर सवाल भी उठे हैं। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अलग-अलग मौकों पर दावा कर चुके हैं कि मोजतबा या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ईरान की तरफ से हर बार ट्रंप के दावों का खंडन किया गया है। हालांकि अभी तक उनका सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना यह सवाल पैदा करता है कि आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहाँ हैं? अब इसका जवाब भी सामने आ गया है।