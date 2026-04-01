ईरान ने दी धमकी, अब अमेरिकी टेक कंपनियों को बनाया जाएगा निशाना

ईरान की इस धमकी पर ट्रंप का जवाब भी आ गया है। जब एक पत्रकार ने ट्रंप को ईरान की इस धमकी के बारे में बताया, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर किस चीज़ से हमला करने की धमकी दी है? खिलौने की बंदूकों से? तुम्हें पता है कि वो क्या नहीं कर सकते? इन कंपनियों पर परमाणु बम से हमला क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं। उनके पास हमला करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा।"