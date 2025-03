गरीब या अमीर…किस लिस्ट में शामिल है भारत, क्या हैं बांग्लादेश-पाकिस्तान के हाल? 

अमेरिका नहीं, लक्ज़मबर्ग है सबसे अमीर देश इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट में इन देशों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें गरीब और अमीर देशों को GDP per Capita (प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादकता) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यानी देश की कितनी अर्थव्यवस्था है और उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। इस तरह लक्ज़मबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। लक्ज़मबर्ग की GDP per Capita 154.91 हजार डॉलर है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर स्थित है। पिछली बार सिंगापुर चौथे नंबर पर था। सिंगापुर का GDP per Capita 153.61 हजार डॉलर है।

रैंक देश (सबसे अमीर) GDP per Capita (राशि हजार डॉलर में) 1 लक्ज़मबर्ग 154.91 2 सिंगापुर 153.61 3 मकाऊ 140.25 4 आयरलैंड 131.55 5 कतर 118.76 6 नॉर्वे 106.54 7 स्विटजरलैंड 98.14 8 ब्रुनेई 95.04 9 गुआना 91.38 10 संयुक्त राज्य अमेरिका 89.68 सोर्स- IMF (इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड) भारत किस नंबर पर है इस रिपोर्ट में IMF ने GDP per Capita के हिसाब से देशों की रैंकिंग की है। फोर्ब्स के मुताबिक भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बावजूद इसके भारत अमीर देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस लिस्ट में भारत को निचले 100 देशों में 124वें स्थान पर रखा गया है। वहीं भारत के पडो़सी पाकिस्तान और भारत जैसे देश टॉप 10 गरीब देशों में शामिल है। गरीब देशों में सबसे पहले स्थान पर सूडान है। सूडान को कई सालों चल रहे गृहयुद्ध के चलते गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूडान का GDP per Capita सिर्फ 455 डॉलर है।