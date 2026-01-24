World’s Smallest Desert: इस रेगिस्तान में होती है बर्फबारी, बिलकुल नहीं पड़ती गर्मी

रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में तपती धूप, दूर-दूर तक फैली रेत और सूखी झाड़ियां आने लगती हैं। आमतौर पर रेगिस्तान को भीषण गर्मी और सूखे इलाके के रूप में जाना जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी मौजूद है, जहां गर्मी नहीं बल्कि ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी होती है। यह अनोखा रेगिस्तान अपने रहस्यों और अलग जलवायु के कारण दुनियाभर में चर्चा में रहता है।