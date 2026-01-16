तेल के लिए दुनियाभर में ‘जंग’! इन 10 देशों के पास सबसे बड़े भंडार

कच्चा तेल दुनियाभर के सभी देशों के लिए अहम है। हालांकि सभी देशों में तेल के भंडार नहीं पाए जाते। ऐसे में ज़रूरतमंद देश उन देशों से तेल खरीदते हैं जहाँ तेल के भंडार पाए जाते हैं। हालांकि सभी देशों में तेल की एक जैसी मात्रा नहीं होती है। तेल के भंडारों पर आधिपत्य के लिए दुनियाभर के कई देशों में होड़ चल रही है और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इन देशों में तेल के लिए 'जंग' चल रही है। कुछ देशों में तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो कई देशों में ज़्यादा तेल नहीं पाया जाता। लेकिन क्या आपको पता हैं कि दुनिया में किस देश के पास तेल के सबसे बड़े भंडार हैं? आइए टॉप 10 लिस्ट पर नज़र डालते हैं।