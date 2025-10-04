दुनिया की सबसे बड़ी क्वांटम बिट्स ऐरे तैयार, कैलटेक ने बनाए 6,100 क्यूबिट्स

कैलटेक टीम ने ऑप्टिकल ट्वीजर्स नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें लेजर बीम से परमाणुओं को ट्रेप किया गया। 12,000 लेजर बीम से 6,100 सीजियम परमाणुओं को कैप्चर कर वेक्यूम चैंबर में अरेंज किया गया। स्क्रीन पर ये परमाणु छोटे-छोटे बिंदुओं के रूप में दिखे, जो बड़े पैमाने पर क्वांटम हार्डवेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। खास बात यह रही कि स्केल बढ़ने के बावजूद प्रदर्शन बेहतर रहा। क्यूबिट्स ने 13 सेकंड तक अपनी नाजुक स्थिति बनाए रखी और 99.98% सटीकता से कंट्रोल हुए।