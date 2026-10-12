यमन की सेना ने किए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले, ताइज़ में की एयरस्ट्राइक्स

यमन की सरकार का मुख्य लक्ष्य देश की राजधानी सना को हूतियों के कब्ज़े से आज़ाद कराना है सना को हूतियों के कब्ज़े से आज़ाद कराना है। कुछ दिन पहले ही यमन के उप-रक्षा मंत्री मेजर-जनरल समीर अल-सबरी (Samir al-Sabri) ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि देश की राजधानी सना को हूतियों के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए उनकी सेना पूरी कोशिश कर रही है। अल-सबरी ने कहा, "सना अभी भी सीधे तौर पर एक सैन्य लक्ष्य है और सरकारी सेना को इसे हासिल करने के लिए जंग शुरू करने से जो चीज़ रोक रही है वो है समय और सना के आस-पास के इलाकों को पार करने की चुनौती।"