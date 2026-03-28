अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पार की शर्म की हदें, मीडिया से कहा कुछ ऐसा उड़ जाएंगे होश

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनका मकसद केवल युद्धों को रोकना नहीं था, बल्कि उन क्षेत्रों में स्थायी शांति लाना भी था। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि यह खुद से कहना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं सच में यह मानता हूं कि मैं एक शांतिदूत हूं। मेरी इच्छा यही है कि इतिहास मुझे इसी रूप में याद रखे।