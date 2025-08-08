Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले क्यों होती है श्रवण की पूजा? जानिए विधि व महत्व

इस घटना से व्यथित होकर राजा दशरथ ने श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन को श्रवण कुमार की श्रद्धांजलि के रूप में मनाने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रचार किया कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाए, ताकि हर कोई माता-पिता की सेवा और भक्ति को महत्व दे।यही कारण है कि रक्षाबंधन से पहले श्रवण कुमार की पूजा की परंपरा है। इससे जीवन में सेवा, समर्पण और परिवार के प्रति कर्तव्य का बोध होता है। साथ ही यह पूजा हमें यह भी सिखाती है कि अनजाने में हुई गलती के लिए प्रायश्चित कितना जरूरी होता है।