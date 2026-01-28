28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर के आसपास छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के लिए छोटे प्लॉट काटे जाएंगे

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महिला विंग की ओर से नई राहें नए अवसर कार्यक्रम में बोलते हुए एमपीआइआइडीसी की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीशा श्रीवास्तव ने कहा कि महिला उद्यमियों के लिए हम ग्वालियर के आसपास छोटे एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, जहां इस प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क बनें [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Jan 28, 2026

कैट एवं एमपीआइआइडीसी के समन्वय से महिला औद्योगिक क्षेत्र बनेगा

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महिला विंग की ओर से नई राहें नए अवसर कार्यक्रम में बोलते हुए एमपीआइआइडीसी की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीशा श्रीवास्तव ने कहा कि महिला उद्यमियों के लिए हम ग्वालियर के आसपास छोटे एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, जहां इस प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क बनें जो प्लग और प्ले करते ही अपने उद्योग स्थापित कर लें। कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों ने निष्क्रिय औद्योगिक प्लॉट के पुन: उपयोग में लाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों एवं सार्थक सुझाव दिए। आईकोम मीडिया सेन्टर पड़ाव पर हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉ.केशव पांडे ने ग्वालियर के ओद्यौगिक विकास पर किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।
एमपीआइआइडीसी की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीशा श्रीवास्तव ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन की स्टार्टअप नीति अथवा केन्द्र सरकार की एमएसएमइ की नीतियों के माध्यम से महिला सशक्त हों और उन्हें अच्छे वातावरण में कार्य करने का अनुभव हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री का विजन है इसीलिए स्थानीय स्तर पर रीजनल इन्वेस्टर मीट आयोजित की गईं। कार्यक्रम के प्रारंभ में संयोजक रीना गांधी ने अतिथि का स्वागत किया। अध्यक्षता कैट के नेशनल गवर्निंग काउंसिल सदस्य अजय चौपड़ा ने की। कार्यक्रम में दीपक पमनानी, दिलीप पंजवानी, विवेक जैन, कविता जैन, मुकेश अग्रवाल आदि ने अपने विचार रखे। नई राहें नए अवसर कार्यक्रम में सीए विवेक जैन, सीए निधि अग्रवाल, सीए तन्वी खंडेलवाल, ललित गांधी उपस्थित थे। संचालन रश्मि अग्रवाल ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन डॉ.सौरभ खंडेलवाल ने माना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Jan 2026 11:17 pm

Published on:

28 Jan 2026 11:14 pm

Hindi News / 2231 / ग्वालियर के आसपास छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के लिए छोटे प्लॉट काटे जाएंगे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

गणतंत्र दिवस स्पेशल: पर्दे के पीछे छुपे हुए सिपाही, 90% लोगों को नहीं पता इन एक्टर्स की सच्चाई!

Republic Day special
बॉलीवुड

Cheteshwar Pujara Birthday: 90 मिनट की मुलाकात से जीवनभर का रिश्ता, चेतेश्वर पुजारा की पूजा से शादी की कहानी

cheteshwar pujara birthday how a 90 minutes meeting decided his future with pooja pabari

दुनिया का सबसे ताकतवर स्मार्टफोन? iQOO 15 Ultra ने बेंचमार्क टेस्ट में गाड़े झंडे, 45 लाख के पार पहुंचा स्कोर

iQOO 15 Ultra AnTuTu Score
टेक्नोलॉजी

गंगा एक्सप्रेस-वे पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार, मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट, जानें टोल रेट

गंगा एक्सप्रेसवे तैयार: मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट
प्रयागराज

रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा रणनीति बदल दी, राडोस्लाव सिकोरस्की बोले- स्थायी शांति का भ्रम टूट गया

JLF 2026,Jaipur Literature Festival Latest Updates,Rajasthan News,Jaipur News,JLF 2026 Highlights JLF Speech,Jaipur Literature Festival Viral News,जेएलएफ 2026, जयपुर साहित्य महोत्सव की नवीनतम अपडेट,जेएलएफ 2026 की मुख्य बातें
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.