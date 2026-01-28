ग्वालियर के आसपास छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के लिए छोटे प्लॉट काटे जाएंगे

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महिला विंग की ओर से नई राहें नए अवसर कार्यक्रम में बोलते हुए एमपीआइआइडीसी की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीशा श्रीवास्तव ने कहा कि महिला उद्यमियों के लिए हम ग्वालियर के आसपास छोटे एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, जहां इस प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क बनें जो प्लग और प्ले करते ही अपने उद्योग स्थापित कर लें। कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों ने निष्क्रिय औद्योगिक प्लॉट के पुन: उपयोग में लाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों एवं सार्थक सुझाव दिए। आईकोम मीडिया सेन्टर पड़ाव पर हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉ.केशव पांडे ने ग्वालियर के ओद्यौगिक विकास पर किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

एमपीआइआइडीसी की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीशा श्रीवास्तव ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन की स्टार्टअप नीति अथवा केन्द्र सरकार की एमएसएमइ की नीतियों के माध्यम से महिला सशक्त हों और उन्हें अच्छे वातावरण में कार्य करने का अनुभव हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री का विजन है इसीलिए स्थानीय स्तर पर रीजनल इन्वेस्टर मीट आयोजित की गईं। कार्यक्रम के प्रारंभ में संयोजक रीना गांधी ने अतिथि का स्वागत किया। अध्यक्षता कैट के नेशनल गवर्निंग काउंसिल सदस्य अजय चौपड़ा ने की। कार्यक्रम में दीपक पमनानी, दिलीप पंजवानी, विवेक जैन, कविता जैन, मुकेश अग्रवाल आदि ने अपने विचार रखे। नई राहें नए अवसर कार्यक्रम में सीए विवेक जैन, सीए निधि अग्रवाल, सीए तन्वी खंडेलवाल, ललित गांधी उपस्थित थे। संचालन रश्मि अग्रवाल ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन डॉ.सौरभ खंडेलवाल ने माना।