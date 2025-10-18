राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में पेपरलेस व्यवस्था, दिसंबर तक लागू होगा ऑनलाइन सिस्टम

विभागीय आईटी टीम 22 मॉड्यूल्स पर कार्य कर रही है। इनमें ऑनलाइन माइनिंग प्लान स्वीकृति और नोड्यूज जारी करना पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। जो मॉड्यूल्स कार्यरत हैं, उनके सभी कार्य अब ऑनलाइन ही किए जाएं। निदेशक माइन्स महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि तैयार मॉड्यूल्स को फील्ड स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मॉनिटरिंग और एनालिसिस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। बैठक में अतिरिक्त निदेशक शीतल अग्रवाल, अरविन्द सारस्वत, महेश माथुर, आलोक जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।