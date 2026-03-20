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दर्शन कर लौट रहे था परिवार, रास्ते में मौत ने घेरा…बाप-बेटे समेत 5 की मौत

नवरात्रि के पहले दिन आगरा में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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आगरा

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Anuj Singh

Mar 20, 2026

Agra Accident News: यूपी में आगरा के चित्राहाट इलाके में एक भयानक हादसा हुआ है। एक बोलेरो गाड़ी पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा नवरात्रि के पहले दिन की रात में हुआ। यह परिवार इटावा का रहने वाला था। नवरात्रि का पहला दिन था। सभी सदस्य राजस्थान के प्रसिद्ध कैलादेवी मंदिर दर्शन करने गए थे। वहां से देर रात वापस लौट रहे थे। रास्ते में थकान और अंधेरा होने के कारण यह हादसा हो गया।

हादसा कब और कहां हुआ?

हादसा गुरुवार रात करीब 11 बजे हुआ। जगह थी थाना चित्राहाट क्षेत्र, आगरा के पास। बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी। अचानक वह एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह दब गया। गाड़ी की छत का आधा हिस्सा उखड़ गया। धमाके जैसी तेज आवाज आई।

मृतकों के नाम

कांता प्रसाद (70 वर्ष)
देवेंद्र (35 वर्ष)
सीमा (30 वर्ष)
आराध्या (3 वर्ष)
ऋषि (20 वर्ष)

घायल हुए लोग

हादसे में तीन लोग घायल हुए। आदित्य – देवेंद्र का बेटा, रश्मि – ऋषभ की पत्नी, अवनीश। घायलों को पहले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

कैसे हुई घटना?

आसपास के गांव वालों ने बताया कि टक्कर के बाद धमाके जैसी बहुत तेज आवाज आई। सब दौड़कर मौके पर पहुंचे। गाड़ी के दरवाजे जाम हो गए थे। वे नहीं खुल रहे थे। लोगों ने शीशे तोड़कर अंदर के लोगों को निकालने की कोशिश की। फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस जल्दी मौके पर पहुंची। पुलिस ने गाड़ी के दरवाजे तोड़कर सभी को बाहर निकाला। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तेज रफ्तार, नींद या रास्ते की समस्या-ये सब जांच के दायरे में हैं।

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Published on:

20 Mar 2026 08:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / दर्शन कर लौट रहे था परिवार, रास्ते में मौत ने घेरा…बाप-बेटे समेत 5 की मौत

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