दर्शन कर लौट रहे था परिवार, रास्ते में मौत ने घेरा…बाप-बेटे समेत 5 की मौत

Agra Accident News: यूपी में आगरा के चित्राहाट इलाके में एक भयानक हादसा हुआ है। एक बोलेरो गाड़ी पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा नवरात्रि के पहले दिन की रात में हुआ। यह परिवार इटावा का रहने वाला था। नवरात्रि का पहला दिन था। सभी सदस्य राजस्थान के प्रसिद्ध कैलादेवी मंदिर दर्शन करने गए थे। वहां से देर रात वापस लौट रहे थे। रास्ते में थकान और अंधेरा होने के कारण यह हादसा हो गया।