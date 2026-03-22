‘तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ…’ खून से लथपथ मां-बाप के पास पहुंचा आरोपी, झगड़े के बाद दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला

Agra Crime News: यूपी में आगरा के किरावली थाना क्षेत्र के सलेमाबाद गांव में एक 15 साल के लड़के की दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। यह घटना शुक्रवार शाम की है। चंद्रवीर उर्फ मोनू (15 साल) शाम करीब 6:30 बजे घर से दोस्तों के साथ बाहर निकला था। रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार और ग्रामीणों को चिंता हुई। सबने मिलकर उसकी तलाश शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि मोनू को कुछ युवकों के साथ खेतों की तरफ जाते देखा गया था। परिवार वाले उसी तरफ खोजने गए। इसी बीच गांव का ही युवक अभिषेक खून से लथपथ होकर मोनू के पिता देवेंद्र सिंह के पास आया। उसने कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ मारपीट की है। कहकर अभिषेक वहां से भाग गया।