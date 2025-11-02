Patrika LogoSwitch to English

आगरा

विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में आगरा की दीप्ति का धमाका! फिफ्टी देखते ही केंद्रीय मंत्री घर पहुंचे, परिवार बोला- आज जीत हर हाल में

Agra Dipti Sharma: विमेंस वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में आगरा की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने दमदार अर्धशतक लगाकर पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने दीप्ति के परिवार संग मैच देखा और कहा कि यह जीत 1983 जैसी ऐतिहासिक छाप छोड़ेगी।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mohd Danish

Nov 02, 2025

dipti sharma world cup final fifty

विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में आगरा की दीप्ति का धमाका! Image Source - 'FB' @OfficialDeeptiSharma

Agra dipti sharma world cup final fifty: विमेंस वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में आगरा की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाकर पूरा देश को गर्व से भर दिया है। उनकी पारी इतनी प्रभावशाली थी कि केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल खुद दीप्ति के घर पहुंचे और परिवार के साथ बैठकर मैच देखा। एक मीडिया चैनल से बातचीत में मंत्री बघेल ने कहा कि टीम इंडिया का प्रदर्शन ऐतिहासिक है और दीप्ति की पारी जीत में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा- "1983 के बाद जो असर क्रिकेट ने देश पर डाला था, वही प्रभाव अब हमारी बेटियों के खेल से दिखाई देगा।"

परिवार बोला- आज जीत हर हाल में

फाइनल मुकाबले से पहले दीप्ति शर्मा के परिवार ने जीत की कामना के लिए विशेष पूजा की। पिता ने कॉलोनी के लोगों के साथ सुंदरकांड का पाठ किया, जबकि मां सुशीला शर्मा ने मातृशक्ति और भारत की जीत के लिए पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि मैंने बेटी को अंदर से मजबूत किया है। जब उसके हाथ में बल्ला या गेंद होगी तो हर कोई उसका खेल देखकर गर्व करेगा। आज जीत हमें हर हाल में चाहिए… चक दे इंडिया।

यूपी में महिला टीम की जीत के लिए जबरदस्त उत्साह

फाइनल मुकाबले को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश उत्साह में डूबा हुआ है। अयोध्या में संतों ने टीम इंडिया की सफलता के लिए हवन-पूजन किया। वाराणसी में छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए, चेहरों पर तिरंगे की पेंटिंग बनवाई और देशभक्ति गीत गाए। प्रयागराज के बलुआघाट पर महिलाएं और पुरुष एक साथ तिरंगा लेकर पहुंचे, मां यमुना से जीत की प्रार्थना की और सामूहिक रूप से डुबकी लगाई।

अमरोहा के कलाकार ने बनाई खास कोयला पेंटिंग

अमरोहा के युवा चित्रकार जुहैब खान ने टीम इंडिया की खिलाड़ियों को समर्पित 6 फीट ऊंची कोयले की कलाकृति बनाई। इस चित्र में खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत और जज्बे को उकेरा गया। चित्र के नीचे उन्होंने लिखा- "भारतीय महिला टीम विजयी भवः"। यह पेंटिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और महिला टीम के सम्मान में एक कलात्मक योगदान के रूप में सामने आई है।

02 Nov 2025 10:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में आगरा की दीप्ति का धमाका! फिफ्टी देखते ही केंद्रीय मंत्री घर पहुंचे, परिवार बोला- आज जीत हर हाल में

