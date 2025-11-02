विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में आगरा की दीप्ति का धमाका! फिफ्टी देखते ही केंद्रीय मंत्री घर पहुंचे, परिवार बोला- आज जीत हर हाल में

Agra dipti sharma world cup final fifty: विमेंस वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में आगरा की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाकर पूरा देश को गर्व से भर दिया है। उनकी पारी इतनी प्रभावशाली थी कि केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल खुद दीप्ति के घर पहुंचे और परिवार के साथ बैठकर मैच देखा। एक मीडिया चैनल से बातचीत में मंत्री बघेल ने कहा कि टीम इंडिया का प्रदर्शन ऐतिहासिक है और दीप्ति की पारी जीत में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा- "1983 के बाद जो असर क्रिकेट ने देश पर डाला था, वही प्रभाव अब हमारी बेटियों के खेल से दिखाई देगा।"