प्यार, भरोसा और फिर धोखा: शादी का वादा करके पांच महीने तक लूटता रहा अस्मत, अब रच ली दूसरी शादी

प्यार, भरोसा और फिर धोखा: AI Generated Image
Girl love betrayal rape case in Agra: आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को उसके ही रिश्तेदार युवक ने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर पांच महीने तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपी युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती की आबरू लूटी और फिर दूसरी जगह रिश्ता तय कर लिया। प्यार के इस झूठा खेल ने युवती की जिंदगी को नरक बना दिया।
थाना सदर क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि करीब पांच महीने पहले जब वह घर पर अकेली थी, उसकी मां और बहन ननिहाल गई हुई थीं। उसी दौरान उसका रिश्तेदार सलमान घर आया और मौका देखकर जबरन दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो उसने शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। धीरे-धीरे उसने युवती से बात करना बंद कर दिया और दूसरी जगह शादी की तैयारी करने लगा।
पीड़िता ने 25 अक्टूबर को थाना सदर में केस दर्ज कराया था, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी बीच आरोपी ने दूसरी जगह शादी कर ली। यह खबर मिलते ही युवती सदमे में चली गई। उसने खुद को असहाय महसूस करते हुए बुधवार शाम को केमिकल पी लिया।
परिजनों ने युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में रेफर कर दिया। उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। एसीपी सदर इमरान अहमद के मुताबिक, “युवक और युवती रिश्तेदार हैं। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी ने दूसरी जगह शादी कर ली जिससे युवती ने तनाव में आकर यह कदम उठाया।” पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और उसके बयानों का अवलोकन किया जा रहा है।
यह मामला सिर्फ एक युवती की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जब एक लड़की मदद के लिए पुलिस के पास जाती है और समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो वह कहां जाए? प्रेम और भरोसे का यह छलावा आखिर कब तक मासूम ज़िंदगियों को निगलता रहेगा?
