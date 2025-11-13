प्यार, भरोसा और फिर धोखा: शादी का वादा करके पांच महीने तक लूटता रहा अस्मत, अब रच ली दूसरी शादी

परिजनों ने युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में रेफर कर दिया। उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। एसीपी सदर इमरान अहमद के मुताबिक, “युवक और युवती रिश्तेदार हैं। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी ने दूसरी जगह शादी कर ली जिससे युवती ने तनाव में आकर यह कदम उठाया।” पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और उसके बयानों का अवलोकन किया जा रहा है।