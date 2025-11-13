Patrika LogoSwitch to English

आगरा

प्यार, भरोसा और फिर धोखा: शादी का वादा करके पांच महीने तक लूटता रहा अस्मत, अब रच ली दूसरी शादी

Agra News: आगरा में एक युवती के साथ उसके रिश्तेदार ने प्यार और शादी का झांसा देकर पांच महीने तक दुष्कर्म किया। फिर आरोपी ने दूसरी जगह शादी कर ली। सदमे में आई युवती ने केमिकल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया।

Google source verification

आगरा

image

Mohd Danish

Nov 13, 2025

agra girl love betrayal rape case relative marriage poison attempt

प्यार, भरोसा और फिर धोखा: AI Generated Image

Girl love betrayal rape case in Agra: आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को उसके ही रिश्तेदार युवक ने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर पांच महीने तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपी युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती की आबरू लूटी और फिर दूसरी जगह रिश्ता तय कर लिया। प्यार के इस झूठा खेल ने युवती की जिंदगी को नरक बना दिया।

घर में अकेली थी, तभी रिश्तेदार ने तोड़ी मर्यादा

थाना सदर क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि करीब पांच महीने पहले जब वह घर पर अकेली थी, उसकी मां और बहन ननिहाल गई हुई थीं। उसी दौरान उसका रिश्तेदार सलमान घर आया और मौका देखकर जबरन दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो उसने शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। धीरे-धीरे उसने युवती से बात करना बंद कर दिया और दूसरी जगह शादी की तैयारी करने लगा।

थाना सदर में दर्ज हुआ केस, पर कार्रवाई में देरी

पीड़िता ने 25 अक्टूबर को थाना सदर में केस दर्ज कराया था, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी बीच आरोपी ने दूसरी जगह शादी कर ली। यह खबर मिलते ही युवती सदमे में चली गई। उसने खुद को असहाय महसूस करते हुए बुधवार शाम को केमिकल पी लिया।

मेडिकल कॉलेज में भर्ती, हालत गंभीर

परिजनों ने युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में रेफर कर दिया। उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। एसीपी सदर इमरान अहमद के मुताबिक, “युवक और युवती रिश्तेदार हैं। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी ने दूसरी जगह शादी कर ली जिससे युवती ने तनाव में आकर यह कदम उठाया।” पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और उसके बयानों का अवलोकन किया जा रहा है।

धोखे के जाल में उलझी एक जिंदगी

यह मामला सिर्फ एक युवती की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जब एक लड़की मदद के लिए पुलिस के पास जाती है और समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो वह कहां जाए? प्रेम और भरोसे का यह छलावा आखिर कब तक मासूम ज़िंदगियों को निगलता रहेगा?

