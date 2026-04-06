ताजमहल और आगरा किला के पास 3913 अवैध निर्माण, 10 साल में न किसी को सजा मिली न जुर्माना

साल 2010-11 में नियमों में संशोधन कर साइट प्लान और गाइडलाइंस बनाने की बात कही गई थी, जो 15 साल बाद भी फाइलों में दबी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल विरासतों को खतरा है, बल्कि दुनिया भर में भारत की छवि भी खराब हो रही है।