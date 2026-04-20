आगरा को मिला नया जिलाधिकारी, जानें कौन है नवागत डीएम मनीष बंसल, पत्नी भी डीएम

IASManish Bansal is new DM of Agra: आगरा के जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। उनकी जगह सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल को भेजा गया है, जिनकी पत्नी भी डीएम है। प्रदेश सरकार ने 40 आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है, जिनमें 15 जिलों के डीएम भी शामिल हैं। इन जिलों में झांसी, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, शामली, सहारनपुर, अमरोहा, हमीरपुर, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, औरैया और आगरा शामिल हैं। इसके साथ ही, हापुड़, बदायूं, बहराइच और अमेठी के मुख्य विकास अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। आशुतोष निरंजन को परिवहन कमिश्नर बनाया गया है। ‌‌