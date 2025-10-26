राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की कार ट्रक में घुसी, कॉन्स्टेबल-ड्राइवर की दर्दनाक मौत, दरोगा समेत 5 की हालत गंभीर

राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की कार ट्रक में घुसी | Image Source - 'X' @IANS
Policeteam car crash in agra: आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। राजस्थान के सूरतगढ़ से दबिश देकर लौट रही पुलिस टीम की अर्टिगा कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में निबोहरा थाने के सिपाही गौरव प्रताप सिंह और कार चालक देव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दरोगा गौरव कुमार समेत 5 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा इतना गंभीर था कि अर्टिगा कार की पूरी छत उड़ गई। हेड कॉन्स्टेबल और ड्राइवर के शव कार के बोनट में फंसे रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कर्मचारियों ने कटर की मदद से शवों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस भीषण टक्कर ने राहगीरों और पुलिस टीम दोनों को झकझोर कर रख दिया।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि कार ड्राइवर को झपकी आने के कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया। बेकाबू कार सीधे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से CHC सीकरी भेजा गया।
CHC सीकरी में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों को आगरा रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें उच्च स्तर की चिकित्सा की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटना स्थल पर मौजूद हैं और जांच जारी है।
