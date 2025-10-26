राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की कार ट्रक में घुसी, कॉन्स्टेबल-ड्राइवर की दर्दनाक मौत, दरोगा समेत 5 की हालत गंभीर

Policeteam car crash in agra: आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। राजस्थान के सूरतगढ़ से दबिश देकर लौट रही पुलिस टीम की अर्टिगा कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में निबोहरा थाने के सिपाही गौरव प्रताप सिंह और कार चालक देव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दरोगा गौरव कुमार समेत 5 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं।