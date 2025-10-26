Patrika LogoSwitch to English

आगरा

राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की कार ट्रक में घुसी, कॉन्स्टेबल-ड्राइवर की दर्दनाक मौत, दरोगा समेत 5 की हालत गंभीर

Agra Car Crash: आगरा के जयपुर हाईवे पर राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में निबोहरा थाने के सिपाही और कार चालक की मौत हो गई, जबकि दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

image

Mohd Danish

Oct 26, 2025

agra policeteam car crash jaipur highway constable driver death

राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की कार ट्रक में घुसी | Image Source - 'X' @IANS

Policeteam car crash in agra: आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। राजस्थान के सूरतगढ़ से दबिश देकर लौट रही पुलिस टीम की अर्टिगा कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में निबोहरा थाने के सिपाही गौरव प्रताप सिंह और कार चालक देव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दरोगा गौरव कुमार समेत 5 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं।

टक्कर इतनी भीषण कि उड़ गई पूरी छत

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा इतना गंभीर था कि अर्टिगा कार की पूरी छत उड़ गई। हेड कॉन्स्टेबल और ड्राइवर के शव कार के बोनट में फंसे रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कर्मचारियों ने कटर की मदद से शवों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस भीषण टक्कर ने राहगीरों और पुलिस टीम दोनों को झकझोर कर रख दिया।

ड्राइवर की झपकी से हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि कार ड्राइवर को झपकी आने के कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया। बेकाबू कार सीधे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से CHC सीकरी भेजा गया।

घायलों को आगरा रेफर किया गया

CHC सीकरी में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों को आगरा रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें उच्च स्तर की चिकित्सा की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटना स्थल पर मौजूद हैं और जांच जारी है।

Updated on:

26 Oct 2025 01:06 pm

Published on:

26 Oct 2025 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की कार ट्रक में घुसी, कॉन्स्टेबल-ड्राइवर की दर्दनाक मौत, दरोगा समेत 5 की हालत गंभीर

