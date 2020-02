Rose Day 2020: हर गुलाब का होता है अलग मतलब, इजहार-ए-इश्क से पहले जान लें सही मायने ​ताकि न हो कोई गड़बड़...

आज यानी 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है। आज का दिन Rose Day के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) में हर दिन को किसी न किसी खास मौके जैसे टैडी डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे आदि के रूप में मनाया जाएगा। सबसे आखिर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होगा। ये पूरा सप्ताह अपने साथी के साथ प्रेम का इजहार करने का बेहतरीन मौका है। अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं और उससे अपने दिल की बात कहने में झिझक रहे हैं, तो आज Rose Day के दिन गुलाब का फूल देकर अपनी भावना को जाहिर कर दें। लेकिन Rose देने से पहले एक बार उसके मतलब को जरूर समझ लें क्योंकि हर गुलाब का अलग अर्थ होता है।

Red Rose: अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसे इस बात का एहसास कराना चाहते हैं तो उसे लाल गुलाब भेंट करें। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है।

Yellow Rose: यह गुलाब दोस्ती का चिन्ह माना जाता है। यदि आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो उसे पीला गुलाब दें। ये दोस्ती की शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही ये खुशहाली लाता है और किसी को 'Get Well Soon' कहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है।

White Rose: आप ने अक्सर ब्राइड्स को सफेद गुलाब ले जाते हुये देखा होगा। सफेद रंग का गुलाब शुद्धता, मासूमियत और बिना शर्त प्यार को दर्शाता है। से जाहिर करता है कि आप अपने रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रियजन को सॉरी कहना चाहते हैं तो White Rose से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।

Pink Rose: गुलाबी रंग का गुलाब का फूल किसी की तारीफ और प्रशंसा के लिए दिया जाता है। वह आपका बेस्ट फ्रेंड, मंगेतर या कोई भी हो सकता है।

Green Rose: हरा गुलाब सुख, संपत्ति, उपज का प्रतीक होता है। ये फूल आप उस करीबी को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसे आप जीवन में कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हैं।

Orange Rose: नारंगी रंग आपके मोह और उत्साह को दर्शाता है। इसलिए अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए आप किसी अपने को नारंगी गुलाब दे सकते हैं।

Black Rose: काले रंग का गुलाब भी आपकी दुश्मनी का प्रतीक होता है, भूलकर भी इसे किसी को न दें। वर्ना बात उल्टी बैठ सकती है।

Lavender Rose: लैवेंडर गुलाब पहली नजर में होने वाले प्यार या आकर्षण का इजहार करने के लिए होता है।