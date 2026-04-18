गलत हरकत करने पर महिला ने मामा को मार डाला, पहले गला काटा फिर ताबड़तोड़ हथौड़े से सिर कूंच डाला

महिला का आरोप है कि खिल्लो उस पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर भी नहीं माना। इसके बाद उसने अपने पर्स में रखा मिर्ची स्प्रे उसकी आंखों में छिड़क दिया। जब वह दर्द से तड़पने लगा तो सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। इसके बाद खिल्लो जमीन पर गिर पड़ा। फिर हथौड़े से उसके सिर पर कई वार किए। जब देखा कि वह मर गया तो डर में चीख निकल गई। होटल के स्टाफ ने मुझे देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी।