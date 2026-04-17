तुम हिंदू धर्म में सुरक्षित नहीं कहकर लड़की को भड़काया, छात्रा ने कोर्ट में खोले राज

आगरा पुलिस ने साल 2025 में जिस धर्मांतरण सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था, उसमें अब एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। अगर पुलिस की दबिश में चंद दिनों की भी देरी होती, तो राजस्थान की सीए छात्रा आज कोलकाता की किसी अंधेरी बस्ती में कैद होती। इस छात्रा का न सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया था, बल्कि उसे घर से भागने के लिए ऑनलाइन पैसे तक भेज दिए गए थे। वह घर से भागती, इससे पहले पुलिस ने गैंग के 14 सदस्यों को पकड़ लिया। छात्रा का गैंग से संपर्क टूट गया। पीड़िता ने आगरा कोर्ट में गैंग के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं।