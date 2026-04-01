16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा की मेयर पर भड़की बॉलिवुड ऐक्ट्रेस राखी सावंत, बोली- भोसले और घोसले में अंतर नहीं पता

Bollywood actress vs Mayor: आगरा की मेयर के आशा घोसले कहने पर बॉलिवुड ऐक्ट्रेस राखी सावंत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पढ़ी-लिखी नहीं है जो आशा भोंसले को नहीं जानती है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

Apr 16, 2026

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Bollywood actress Rakhi Sawant gets angry at Agra Mayor: आगरा के मेयर हेमलता दिवाकर पर राखी सावंत ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आगरा की मेयर ग्रेजुएट के साथ बीएड भी किया है लेकिन उन्हें आशा भोसले का नाम नहीं पता है। उन्हें भोसले और घोसले में अंतर नहीं मालूम है। राखी सावंत मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान पत्रकारों ने आगरा के मेयर के बयान पर सवाल पूछा। जिस पर राखी सावंत अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। उन्होंने आगरा मे और पर कटाक्ष किया। ‌

आगरा की नियर में गायिका आशा भोंसले के निधन पर गलत उच्चारण किया था

उत्तर प्रदेश में के आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई थी। जिसमें वह सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त कर रही थी। लेकिन आशा भोंसले के नाम का गलत उच्चारण कर रही थी। उनके हाव-भाव भी लोगों को नागवार लगा। ‌मुस्कुराते हुए उन्होंने पार्श्व गायिका आशा भोंसले को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के पहले मौके पर खड़े लोगों से उनके विषय में जानकारी प्राप्त की।

क्या कहा मेयर हेमलता दिवाकर ने?

मेयर हेमलता दिवाकर 12 अप्रैल को आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई थी। इस दौरान उन्होंने आशा भोंसले को आशा घोसले कहा। इस दौरान चेहरे के हाव-भाव भी मुस्कुराने वाले थे। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से हुआ पूछा कि आशा भोंसले सिंगर थी ना? मुझे ठीक से याद नहीं।‌  इसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कहा कि आशा घोसले गोलोक वासी हो गई है, यह संगीत क्षेत्र की बड़ी क्षति है।आगरा और बीजेपी की ओर से बहन आशा भोंसले को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं।

क्या कहती हैं राखी सावंत?

मेयर हेमलता दिवाकर के इस बयान पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी संदर्भ में राखी सावंत से पत्रकारों ने सवाल पूछा था। जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मेयर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आशा भोसले को आगरा मेयर नहीं जानती है, क्या पढ़ी-लिखी नहीं है? उन्हें घोंसले और भोंसले में अंतर नहीं मालूम। यह लोग पढ़े लिखे नहीं है। राखी सावंत ने कहा कि आशा भोसले बड़ा नाम है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 10:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा की मेयर पर भड़की बॉलिवुड ऐक्ट्रेस राखी सावंत, बोली- भोसले और घोसले में अंतर नहीं पता

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मेरे साथ उसने कई बार रेप किया, मां उसे मत छोड़ना’, पिता के सामने ही लगा दी पीड़ित बेटी ने छलांग

minor girl exploited jumped into yamuna in front of her father agra crime news
आगरा

BJP नेता महीपाल चौधरी का वीडियो वायरल, होटल में डांसर संग दिखे, वसूली मामले में केस दर्ज

आगरा में BJP नेता का वायरल वीडियो
आगरा

आगरा में फेरी वाले का धर्म पूछा और गांव में घुसने से रोक दिया, बोला- गांव का माहौल खराब है

फोटो सोर्स- आगरा पुलिस
आगरा

सुहागरात पर दुल्हन ने रख दी ऐसी शर्त… पति के पैरों तले खिसक गई जमीन, सन्न रह गए परिजन

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

सुहागरात पर दुल्हन की खौफनाक शर्त: कांप गया दूल्हा, घूंघट उठाना तो दूर कमरे में रुकने की भी नहीं हुई हिम्मत

agra suhagrat dulhan 90 lakh case
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.