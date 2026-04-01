आगरा की मेयर पर भड़की बॉलिवुड ऐक्ट्रेस राखी सावंत, बोली- भोसले और घोसले में अंतर नहीं पता

Bollywood actress Rakhi Sawant gets angry at Agra Mayor: आगरा के मेयर हेमलता दिवाकर पर राखी सावंत ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आगरा की मेयर ग्रेजुएट के साथ बीएड भी किया है लेकिन उन्हें आशा भोसले का नाम नहीं पता है। उन्हें भोसले और घोसले में अंतर नहीं मालूम है। राखी सावंत मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान पत्रकारों ने आगरा के मेयर के बयान पर सवाल पूछा। जिस पर राखी सावंत अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। उन्होंने आगरा मे और पर कटाक्ष किया। ‌