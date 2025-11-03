वर्ल्ड कप फाइनल में धमाका! यूपी पुलिस की DSP दीप्ति शर्मा बनीं टीम इंडिया की हीरो”

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आज हर तरफ चर्चा में हैं। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन ने न केवल क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। बल्कि देश को भी गर्व से भर दिया। फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया है। पांच विकेट झटकने के साथ ही अर्धशतक जड़ा और टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। टूर्नामेंट में कुल 22 विकेट लेकर वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। आज वह यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है।