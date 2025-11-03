Patrika LogoSwitch to English

वर्ल्ड कप फाइनल में धमाका! यूपी पुलिस की DSP दीप्ति शर्मा बनीं टीम इंडिया की हीरो”

वुमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में यूपी पुलिस की DSP और टीम इंडिया की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से धमाल मचा दिया। 22 विकेट और फाइनल में 5 विकेट लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। जानिए उनकी पूरी कहानी…

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Nov 03, 2025

Deepti sharma

सोर्स Deepti Sharma Instagram

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आज हर तरफ चर्चा में हैं। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन ने न केवल क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। बल्कि देश को भी गर्व से भर दिया। फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया है। पांच विकेट झटकने के साथ ही अर्धशतक जड़ा और टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। टूर्नामेंट में कुल 22 विकेट लेकर वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। आज वह यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है।

दीप्ति का जन्म 24 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद में हुआ था। उनके पिता भगवान शर्मा रेलवे में कार्यरत थे। जबकि मां सुशीला शर्मा एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। बचपन से ही दीप्ति को खेलों में गहरी दिलचस्पी थी। चार भाइयों में सबसे छोटी दीप्ति अक्सर अपने भाई सुमित शर्मा, जो यूपी की ओर से तेज गेंदबाज रह चुके हैं। उनके साथ मैदान पर जाती थीं। एक दिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमलता काला ने नेट प्रैक्टिस के दौरान दीप्ति का थ्रो देखा और पहचान लिया। उन्होंने कहा कि इस बच्ची में कुछ खास है। उसी दिन से उनके क्रिकेट करियर की नींव पड़ गई।

महज 12 साल की उम्र में दीप्ति का चयन UP अंडर-19 टीम में हो गया

शुरुआत में दीप्ति तेज गेंदबाज बनना चाहती थीं। लेकिन भाई सुमित ने उन्हें सलाह दी कि स्पिन बॉलिंग उनके लिए बेहतर होगी। उन्होंने दीप्ति की कोचिंग खुद संभाली और दो साल तक लगातार प्रैक्टिस कराई। मेहनत रंग लाई और महज 12 साल की उम्र में दीप्ति का चयन उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम में हो गया।

पुलिस अधिकारी और क्रिकेटर दोनों भूमिकाओं में वह नई पीढ़ी की प्रेरणा बन चुकी

साल 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में दीप्ति ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए वनडे डेब्यू किया। इसके बाद 2016 में उन्होंने टी20 और 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। 2017 में आयरलैंड के खिलाफ पूनम राउत के साथ 320 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी कर उन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस मैच में उनका स्कोर 188 रन रहा। जो महिला वनडे में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। आज दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट की पहचान बन चुकी हैं। एक ऐसी खिलाड़ी जो मैदान पर जुझारूपन, अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल हैं। पुलिस अधिकारी और क्रिकेटर दोनों भूमिकाओं में वह नई पीढ़ी की प्रेरणा बन चुकी हैं।

03 Nov 2025 05:38 pm

