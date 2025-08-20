Patrika LogoSwitch to English

आगरा

मोबाइल इतना खतरनाक हो सकता है? आगरा के शख्स के साथ हुई ये घटना आपको हिला देगी

आगरा में चौंकाने वाली घटना! मोबाइल चलाने से रोका तो पत्नी-बेटी ने मिलकर पति का हाथ तोड़ा। जानें कैसे एक छोटी सी बात ने रिश्तों में तनाव पैदा किया और पुलिस तक पहुंचा मामला।

आगरा

Aman Pandey

Aug 20, 2025

Agra news

आधुनिक रिश्तों में मोबाइल का दखल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक चौंकाने वाला मामला आगरा के कमला नगर से सामने आया है। एक शख्स को अपनी पत्नी और बेटी को कमरे में मोबाइल चलाने से रोकना इतना महंगा पड़ा कि गुस्साई मां-बेटी ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसका हाथ तक तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई।

क्या है पूरा मामला?

कमला नगर के रहने वाले संतोष ने पुलिस को बताया कि उनकी तबीयत खराब थी। 6 अगस्त की रात उनकी बेटी सोना और पत्नी मधु उनके कमरे में बैठकर मोबाइल फोन चला रही थीं। मोबाइल से आ रहे शोर से उन्हें परेशानी हो रही थी। संतोष ने दोनों को दूसरे कमरे में जाकर फोन चलाने को कहा। यह सुनते ही पत्नी और बेटी भड़क गईं। संतोष का आरोप है कि दोनों ने मिलकर कमरे की लाइट बंद कर दी और लात-घूंसों व डंडों से उन पर हमला कर दिया।

पुलिस को दी सूचना, मामला दर्ज

हमले में संतोष के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संतोष का मेडिकल परीक्षण कराया और उनकी तहरीर के आधार पर पत्नी मधु और बेटी सोना के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पु‌लिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

Published on:

20 Aug 2025 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / मोबाइल इतना खतरनाक हो सकता है? आगरा के शख्स के साथ हुई ये घटना आपको हिला देगी

