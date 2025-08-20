मोबाइल इतना खतरनाक हो सकता है? आगरा के शख्स के साथ हुई ये घटना आपको हिला देगी

कमला नगर के रहने वाले संतोष ने पुलिस को बताया कि उनकी तबीयत खराब थी। 6 अगस्त की रात उनकी बेटी सोना और पत्नी मधु उनके कमरे में बैठकर मोबाइल फोन चला रही थीं। मोबाइल से आ रहे शोर से उन्हें परेशानी हो रही थी। संतोष ने दोनों को दूसरे कमरे में जाकर फोन चलाने को कहा। यह सुनते ही पत्नी और बेटी भड़क गईं। संतोष का आरोप है कि दोनों ने मिलकर कमरे की लाइट बंद कर दी और लात-घूंसों व डंडों से उन पर हमला कर दिया।