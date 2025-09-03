Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

कलावा काट दो तिलक मत लगाओ! गरीबी दूर हो जाएगी मांस खिलाते खून पिलाते, धर्मांतरण गिरोह का रूह कंपा देने वाला खुलासा

शाहगंज पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड राजकुमार लालवानी तथा तीन महिलाएं समेत 8 लोग पकड़े गए। पुलिस ने रूह कंपा देने वाला खुलासा किया है।

आगरा

Mahendra Tiwari

Sep 03, 2025

जानकारी देते करते पुलिस के अधिकारी फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट

आगरा पुलिस ने शाहगंज इलाके में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड राजकुमार लालवानी समेत आठ लोगों को पकड़ा है। जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं।आरोपी ऑनलाइन प्रार्थना सभा कर लोगों को बहला-फुसलाकर धर्म बदलवाते थे। घर से मूर्तियां हटाने, तिलक और कलावा छोड़ने का दबाव भी बनाया जाता था।

पुलिस जांच में सामने आया कि यह गैंग गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को प्रार्थना सभा के बहाने बुलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। आरोपी लोगों को समझाते थे कि अगर ईसाई धर्म अपनाओगे तो बीमारी, गरीबी और पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहां तक कि कलावा कटवाने, तिलक हटवाने और घर से देवी-देवताओं की मूर्तियां हटाने तक के लिए मजबूर किया जाता था।

ये भी पढ़ें

एलएलबी छात्रों पर लाठी चार्ज: सीएम योगी ने लिया संज्ञान, सीओ समेत पांच पर गिरी गाज
बाराबंकी
Ramsaroop college

मास्टरमाइंड भी हिंदू से ईसाई बना

गिरोह का सरगना राजकुमार चार साल पहले महाराष्ट्र के उल्लहास नगर में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गया था। इसके बाद आगरा लौटकर उसने दूसरों को भी ईसाई बनाने का धंधा शुरू कर दिया। वह लोगों को झाड़-फूंक, प्रार्थना और “यीशु के चमत्कार” दिखाने का नाटक करता और बदले में पैसे वसूलता था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी दिलाने के नाम पर भी झांसा दिया जाता था।

ऑनलाइन सभा से जोड़ता था लोग

पुलिस ने बताया कि आरोपी गूगल मीट और यूट्यूब चैनल के जरिए भी धर्म प्रचार करता था। उसने “Church of God” नाम से व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल बना रखा था। हर रविवार ऑनलाइन प्रार्थना सभा होती थी। जिसमें आगरा के अलावा अन्य शहरों से, यहां तक कि स्पेन और दुबई से भी लोग जुड़ते थे।

छापेमारी में बरामदगी

पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 बाइबल, ईसाई गीतों की किताबें, डायरी, मोबाइल फोन, दो लग्जरी कार और 13,165 रुपये नकद बरामद किया है। डायरी और रजिस्टर में कई लोगों के नाम और नंबर मिले हैं। जिनकी जांच की जा रही है।

इनकी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें आगरा जिले के केदार नगर शाहगंज के रहने वाले राजकुमार लालवानी,पंचशील कॉलोनी, दौरेठा के अनूप कुमार, राहुल ग्रीन दयालबाग कमल कुंडलानी,राधे हाइट्स, सिकंदरा के जय कुमार,बारह खंबा, शाहगंज के अरुण कुमार तथा गृह में तीन महिलाएं भी शामिल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 05:43 pm

Published on:

03 Sept 2025 01:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / कलावा काट दो तिलक मत लगाओ! गरीबी दूर हो जाएगी मांस खिलाते खून पिलाते, धर्मांतरण गिरोह का रूह कंपा देने वाला खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट