कलावा काट दो तिलक मत लगाओ! गरीबी दूर हो जाएगी मांस खिलाते खून पिलाते, धर्मांतरण गिरोह का रूह कंपा देने वाला खुलासा

आगरा पुलिस ने शाहगंज इलाके में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड राजकुमार लालवानी समेत आठ लोगों को पकड़ा है। जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं।आरोपी ऑनलाइन प्रार्थना सभा कर लोगों को बहला-फुसलाकर धर्म बदलवाते थे। घर से मूर्तियां हटाने, तिलक और कलावा छोड़ने का दबाव भी बनाया जाता था।
पुलिस जांच में सामने आया कि यह गैंग गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को प्रार्थना सभा के बहाने बुलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। आरोपी लोगों को समझाते थे कि अगर ईसाई धर्म अपनाओगे तो बीमारी, गरीबी और पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहां तक कि कलावा कटवाने, तिलक हटवाने और घर से देवी-देवताओं की मूर्तियां हटाने तक के लिए मजबूर किया जाता था।
गिरोह का सरगना राजकुमार चार साल पहले महाराष्ट्र के उल्लहास नगर में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गया था। इसके बाद आगरा लौटकर उसने दूसरों को भी ईसाई बनाने का धंधा शुरू कर दिया। वह लोगों को झाड़-फूंक, प्रार्थना और “यीशु के चमत्कार” दिखाने का नाटक करता और बदले में पैसे वसूलता था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी दिलाने के नाम पर भी झांसा दिया जाता था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी गूगल मीट और यूट्यूब चैनल के जरिए भी धर्म प्रचार करता था। उसने “Church of God” नाम से व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल बना रखा था। हर रविवार ऑनलाइन प्रार्थना सभा होती थी। जिसमें आगरा के अलावा अन्य शहरों से, यहां तक कि स्पेन और दुबई से भी लोग जुड़ते थे।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 बाइबल, ईसाई गीतों की किताबें, डायरी, मोबाइल फोन, दो लग्जरी कार और 13,165 रुपये नकद बरामद किया है। डायरी और रजिस्टर में कई लोगों के नाम और नंबर मिले हैं। जिनकी जांच की जा रही है।
पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें आगरा जिले के केदार नगर शाहगंज के रहने वाले राजकुमार लालवानी,पंचशील कॉलोनी, दौरेठा के अनूप कुमार, राहुल ग्रीन दयालबाग कमल कुंडलानी,राधे हाइट्स, सिकंदरा के जय कुमार,बारह खंबा, शाहगंज के अरुण कुमार तथा गृह में तीन महिलाएं भी शामिल है।