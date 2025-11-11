10 मिनट और रुक जाते, तो चिथड़े-चिथड़े उड़ जाते, दिल्ली ब्लास्ट में बचे परिवार की दास्तां

हम सामान देख ही रहे थे कि अचानक तेज़ धमाका हुआ। पूरा इलाका हिल गया, लोग भागने लगे, चीख-पुकार मच गई। यशवीर ने बताया, शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है कोई सिलेंडर फटने की बात कह रहा था, कोई सीएनजी गाड़ी में ब्लास्ट की बात बता रहा था। जब कुछ देर बाद दोनों बाजार से बाहर निकले, तो लालकिला के पास अफरा-तफरी का नज़ारा था।