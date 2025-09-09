जनपद बदलते रहे, नाम वही रहा…स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला उजागर, एफआईआर

इसी तरह तीसरा जनपद रामपुर में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नम्बर-8970-27771-5487, निवासी-सी-22, प्रताप नगर, शाहगंज, आगरा और चौथा व्यक्ति जनपद बांदा में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नम्बर 4968-2215-8342 निवासी सी 22, प्रतापनगर, शाहगंज, आगरा व पांचवां व्यक्ति जिला अमरोहा में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नम्बर-3398-0733-7433 निवासी ग्राम नगला खुमानी, पोस्ट कुरावली, मैनपुरी तथा छठां व्यक्ति जनपद शामली में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नं अप्राप्त गृह जनपद आगरा में नौकरी कर रहा है।