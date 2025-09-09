Patrika LogoSwitch to English

जनपद बदलते रहे, नाम वही रहा…स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला उजागर, एफआईआर

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा मामला सामने आया है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि एक ही नाम और पिता के नाम से छह अलग-अलग जिलों में एक्स-रे टेक्नीशियन के रूप में नियुक्ति लेकर सालों से वेतन उठाया जा रहा था। निदेशक पैरामेडिकल डॉ. रंजना खरे ने आरोपियों के खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है।

आगरा

Aman Pandey

Sep 09, 2025

police FIR

निदेशक पैरामेडिकल डॉ. रंजना खरे की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती-2016 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उप्र द्वारा 403 एक्स-रे टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को सफल घोषित करते हुए सूची उपलब्ध करायी गई थी।

एक नाम, छह जिले… एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती का बड़ा फर्जीवाड़ा

सूची में जिसमें क्रमांक संख्या 80 पर अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह के नाम से 6 लोगों द्वारा फर्जी कूटरचित प्रपत्र तैयार कर कथित रूप से अर्पित सिंह के नाम पर विभिन्न जनपदों में नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है। इनमें पहला व्यक्ति जनपद बलरामपुर में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नम्बर-5254-4916-2718, निवासी मोहल्ला प्रतापनगर, पोस्ट शाहगंज, आगरा है। जबकि दूसरा जनपद फर्रुखाबाद में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह आधार कार्ड नम्बर-5008-0779-9459, निवासी-22, प्रतापनगर, शाहगंज, आगरा है।

फर्जीवाड़े का खेल!

इसी तरह तीसरा जनपद रामपुर में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नम्बर-8970-27771-5487, निवासी-सी-22, प्रताप नगर, शाहगंज, आगरा और चौथा व्यक्ति जनपद बांदा में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नम्बर 4968-2215-8342 निवासी सी 22, प्रतापनगर, शाहगंज, आगरा व पांचवां व्यक्ति जिला अमरोहा में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नम्बर-3398-0733-7433 निवासी ग्राम नगला खुमानी, पोस्ट कुरावली, मैनपुरी तथा छठां व्यक्ति जनपद शामली में कथित अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह, आधार कार्ड नं अप्राप्त गृह जनपद आगरा में नौकरी कर रहा है।

2016 भर्ती सूची से निकला घोटाला

एफआईआर में कहा गया है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा फर्जी एवं कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर ली गयी एवं सन् 2016 से स्वास्थ्य विभाग से वेतन प्राप्त कर विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। अतः इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए।

09 Sept 2025 08:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / जनपद बदलते रहे, नाम वही रहा…स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला उजागर, एफआईआर

