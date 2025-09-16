Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

तड़प-तड़प कर जिंदा जले पति-पत्नी; आग की जलन से ऑन द स्पॉट हुई मौत; कैसे हुआ हादसा?

आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दंपति को कमरे से बाहर जाने का मौका तक नहीं मिला। दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

आगरा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 16, 2025

स्कूटी में लगी आग।
स्कूटी में लगी आग, PC- Patrika

आगरा : आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दंपति को कमरे से बाहर जाने का मौका तक नहीं मिला। दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे फ्लोर पर फैल गई। इस दौरान फर्स्ट फ्लोर पर दंपति के बेटे का पूरा परिवार फंसा रहा।

जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 3 बजे के दौरान हुआ। घटना के दौरान बुजुर्ग दंपति का परिवार ऊपर पहली मंजिल पर था। बुजुर्ग पति-पत्नी नीचे थे, दोनों उसी कमरे में सो रहे थे, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। माता-पिता की चीख पुकार सुनकर वह नीचे की ओर भागा। लेकिन, आग इतनी भीषण थी कि वह नीचे नहीं उतर पाए।

ये भी पढ़ें

पति-पत्नी के शक के बीच पड़ोसन बनी ‘बलि का बकरा’, पत्नी ने कर डाला यह खौफनाक कांड
लखीमपुर खेरी
AI Generated Symbolic Image.

पड़ोसियों ने दी फायर बिग्रेड को सूचना

पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना फायर बिग्रेड को दी। फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची और आग पर जैसे-तैसे काबू पाया। बुजुर्ग दंपति को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अधिक जलने के कारण डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना जगदीशपुरा इलाके के लक्ष्मीनगर की है।

कमरे में चार्ज हो रही थी स्कूटी

लक्ष्मी नगर में किराना कारोबारी प्रमोद अग्रवाल का दो मंजिला मकान है। घर के पास ही उनकी किराना की दुकान है। प्रमोद परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। जबकि उनके माता-पिता भगवती प्रसाद (90) और उर्मिला देवी (85) नीचे यानी फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। सोमवार रात को प्रमोद ने माता-पिता के कमरे में ही इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग में लगा दी।

इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया, 'भगवती प्रसाद की मौके पर मौत हो गई। जबकि उर्मिला देवी को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

प्यार में डबल शिफ्ट मैनेजमेंट, फिर हुआ घरवाली और बाहरवाली का सामना, पुलिस तक पहुंच गया प्यार का ये ‘डबल धमाका’
अमरोहा
AI symbolic Image.

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / तड़प-तड़प कर जिंदा जले पति-पत्नी; आग की जलन से ऑन द स्पॉट हुई मौत; कैसे हुआ हादसा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.