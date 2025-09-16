तड़प-तड़प कर जिंदा जले पति-पत्नी; आग की जलन से ऑन द स्पॉट हुई मौत; कैसे हुआ हादसा?

आगरा : आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दंपति को कमरे से बाहर जाने का मौका तक नहीं मिला। दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे फ्लोर पर फैल गई। इस दौरान फर्स्ट फ्लोर पर दंपति के बेटे का पूरा परिवार फंसा रहा।