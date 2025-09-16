तड़प-तड़प कर जिंदा जले पति-पत्नी; आग की जलन से ऑन द स्पॉट हुई मौत; कैसे हुआ हादसा?

आगरा : आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दंपति को कमरे से बाहर जाने का मौका तक नहीं मिला। दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे फ्लोर पर फैल गई। इस दौरान फर्स्ट फ्लोर पर दंपति के बेटे का पूरा परिवार फंसा रहा।
जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 3 बजे के दौरान हुआ। घटना के दौरान बुजुर्ग दंपति का परिवार ऊपर पहली मंजिल पर था। बुजुर्ग पति-पत्नी नीचे थे, दोनों उसी कमरे में सो रहे थे, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। माता-पिता की चीख पुकार सुनकर वह नीचे की ओर भागा। लेकिन, आग इतनी भीषण थी कि वह नीचे नहीं उतर पाए।
पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना फायर बिग्रेड को दी। फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची और आग पर जैसे-तैसे काबू पाया। बुजुर्ग दंपति को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अधिक जलने के कारण डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना जगदीशपुरा इलाके के लक्ष्मीनगर की है।
लक्ष्मी नगर में किराना कारोबारी प्रमोद अग्रवाल का दो मंजिला मकान है। घर के पास ही उनकी किराना की दुकान है। प्रमोद परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। जबकि उनके माता-पिता भगवती प्रसाद (90) और उर्मिला देवी (85) नीचे यानी फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। सोमवार रात को प्रमोद ने माता-पिता के कमरे में ही इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग में लगा दी।
इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया, 'भगवती प्रसाद की मौके पर मौत हो गई। जबकि उर्मिला देवी को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।